Αίγιο–Γαστούνη–Μεσολόγγι: Τρεις συλλήψεις σε μία μέρα για ναρκωτικά, όπλα και μέθη

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μέσα σε μια ημέρα, εντοπίζοντας ναρκωτικά, αιχμηρά αντικείμενα και περίπτωση οδήγησης σε κατάσταση μέθης που κατέληξε σε τροχαίο. Οι έλεγχοι σημειώθηκαν σε Αίγιο, Γαστούνη και Μεσολόγγι, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων των τοπικών τμημάτων.

Αίγιο – Κατοχή κάνναβης, μαχαιριού και τσεκουριού

Στο Αίγιο συνελήφθη χθες το βράδυ ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,8 γραμμάρια κάνναβης, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και ένα τσεκούρι. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Γαστούνη – 22 ναρκωτικά δισκία χωρίς συνταγή

Στη Γαστούνη, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 22 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Τα δισκία κατασχέθηκαν και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Μεσολόγγι – Οδήγηση σε μέθη και πρόσκρουση σε κτίσμα

Στο Μεσολόγγι, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, ο οποίος οδηγώντας αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κτίσμα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

