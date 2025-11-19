Αίγιο–Γαστούνη–Μεσολόγγι: Τρεις συλλήψεις σε μία μέρα για ναρκωτικά, όπλα και μέθη

Τρεις διαφορετικές υποθέσεις απασχόλησαν την ΕΛ.ΑΣ. σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, με συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών και όπλων, παράνομη κατοχή χαπιών και τροχαίο ατύχημα λόγω μέθης. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Αίγιο, Γαστούνη και Μεσολόγγι.

Αίγιο–Γαστούνη–Μεσολόγγι: Τρεις συλλήψεις σε μία μέρα για ναρκωτικά, όπλα και μέθη
19 Νοέ. 2025 11:18
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μέσα σε μια ημέρα, εντοπίζοντας ναρκωτικά, αιχμηρά αντικείμενα και περίπτωση οδήγησης σε κατάσταση μέθης που κατέληξε σε τροχαίο. Οι έλεγχοι σημειώθηκαν σε Αίγιο, Γαστούνη και Μεσολόγγι, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων των τοπικών τμημάτων.

Αίγιο – Κατοχή κάνναβης, μαχαιριού και τσεκουριού

Στο Αίγιο συνελήφθη χθες το βράδυ ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,8 γραμμάρια κάνναβης, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και ένα τσεκούρι. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Γαστούνη – 22 ναρκωτικά δισκία χωρίς συνταγή

Στη Γαστούνη, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 22 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Τα δισκία κατασχέθηκαν και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Μεσολόγγι – Οδήγηση σε μέθη και πρόσκρουση σε κτίσμα

Στο Μεσολόγγι, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, ο οποίος οδηγώντας αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κτίσμα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
11:24 Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ