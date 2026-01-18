Αίγιο: Η Ενωση Γυναικών Ελλάδας έκοψε την πίτα της

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Α. Παπανδρέου,

 

Αίγιο: Η Ενωση Γυναικών Ελλάδας έκοψε την πίτα της
18 Ιαν. 2026 16:06
Pelop News

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.) – Παραρτήματος Αιγίου, στο παραλιακό κατάστημα «Ρόζα – Καφενείον Οψοποιείον», σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, με τη συμμετοχή πλήθους μελών και φίλων της Ένωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Γιδά, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Ελευθεριώτης, Διαμάντω Βασιλακοπούλου και Μαρία Ιατροπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Γιοβάς, η πρώην Αντιδήμαρχος Αιγίου Θεοδώρα Σάττα Μεντζελοπούλου, η πρώην Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Νάντια Ασκούνη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Φάνης Ραμπαβίλας και η αναπληρώτριά του Ελευθερία Μαρνέλη, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ε. Μέγαρη, Μ. Μπακρόζη, Γιώτα Χριστοπούλου, Σ. Μαυρίδης, η Υποψήφια Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Παναγιώτα Παυλοπούλου, ο Γραμματέας του τοπικού ΠΑΣΟΚ Γιώργος Γεωργόπουλος.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Γυναικών Μελισσίων «Η Ελπίδα», ο Σύλλογος Γυναικών Ελαιώνα «Οι Τρυπιώτισσες», ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιάλειας, η ΙΛΕΑ, η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, τη Θ.Ε.Α. , το ΕΚΑΜΕ/ΑΜΕΑ και πλήθος γυναικών της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
17:50 Κηφισός: Κλειστή από αύριο η δεξιά λωρίδα σε τμήματα του δρόμου – Που έχει ρυθμίσεις κυκλοφορίας
17:42 Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ
17:32 Θρίλερ σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό των οκτώ ορειβατών: Τέσσερις οι τραυματίες, απαιτείται αεροδιακομιδή
17:19 Η ατάκα του Ζοσέ Μουρίνιο για επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης
17:14 ΗΠΑ: 11χρονο κοριτσάκι πέθανε από ασιτία…
17:12 ΟΠΑΘΑ: Βραβεύσεις και συγκίνηση στην κοπή πίτας ΦΩΤΟ
17:09 Ρωσία: Νεκροί από σφοδρή κακοκαιρία, χιονοθύελλες-ρεκόρ
17:05 Αλώβητη η Παναχαϊκή, δήλωση ανόδου ο Παναιγιάλειος
17:02 Γ. Γεραπετρίτης: Εχουμε λάβει πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ
16:59 Πώς απάντησε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας στην Καρυστιανού
16:36 Διον. Τεμπονέρας: «Ο Αλέξης Τσίπρας μάς δείχνει έναν δρόμο. Μας δείχνει τα επόμενα βήματα»
16:31 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Πορφύρα
16:25 Πάτρα: Πένθος στην παράταξη Σβόλη
16:25 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα στα σημεία από τον ΟΥΚ στον Βόλο
16:20 Wine Festival Athens 2026: Τα κρασιά της Πελοποννήσου στην Αίγλη Ζαππείου
16:13 Κρήτη: Παραμένει άφαντος ο γιατρός παρά τις καθημερινές έρευνες
16:06 Αίγιο: Η Ενωση Γυναικών Ελλάδας έκοψε την πίτα της
15:56 Φονικό στη Μακρυνεία: ο δράστης είχε εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του θύματος…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ