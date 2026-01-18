Αίγιο: Η Ενωση Γυναικών Ελλάδας έκοψε την πίτα της

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.) – Παραρτήματος Αιγίου, στο παραλιακό κατάστημα «Ρόζα – Καφενείον Οψοποιείον», σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, με τη συμμετοχή πλήθους μελών και φίλων της Ένωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Γιδά, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Ελευθεριώτης, Διαμάντω Βασιλακοπούλου και Μαρία Ιατροπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Γιοβάς, η πρώην Αντιδήμαρχος Αιγίου Θεοδώρα Σάττα Μεντζελοπούλου, η πρώην Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Νάντια Ασκούνη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Φάνης Ραμπαβίλας και η αναπληρώτριά του Ελευθερία Μαρνέλη, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ε. Μέγαρη, Μ. Μπακρόζη, Γιώτα Χριστοπούλου, Σ. Μαυρίδης, η Υποψήφια Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Παναγιώτα Παυλοπούλου, ο Γραμματέας του τοπικού ΠΑΣΟΚ Γιώργος Γεωργόπουλος.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Γυναικών Μελισσίων «Η Ελπίδα», ο Σύλλογος Γυναικών Ελαιώνα «Οι Τρυπιώτισσες», ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιάλειας, η ΙΛΕΑ, η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, τη Θ.Ε.Α. , το ΕΚΑΜΕ/ΑΜΕΑ και πλήθος γυναικών της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



