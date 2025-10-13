Αίγιο: Ηθελε να πωλήσει κινητό και «έπεσε» σε απατεώνα

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στο Αίγιο, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

13 Οκτ. 2025 10:52
Pelop News

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε στις 25/8 2025 στο Αίγιο και σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ανήρτησε σε ιστοσελίδα ψευδή αγγελία πώλησης μεταχειρισμένου κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια άνδρας ενδιαφερόμενος για την αγορά ήρθε σε επικοινωνία με τον κατηγορούμενο, ο οποίος έπεισε τον παθόντα να καταθέσει το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ για την υποτιθέμενη αγορά.

Ο παθόντας παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών ένα δέμα που περιείχε μια σπασμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου.
