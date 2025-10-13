Αίγιο: Ηθελε να πωλήσει κινητό και «έπεσε» σε απατεώνα
Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στο Αίγιο, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε στις 25/8 2025 στο Αίγιο και σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ανήρτησε σε ιστοσελίδα ψευδή αγγελία πώλησης μεταχειρισμένου κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια άνδρας ενδιαφερόμενος για την αγορά ήρθε σε επικοινωνία με τον κατηγορούμενο, ο οποίος έπεισε τον παθόντα να καταθέσει το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ για την υποτιθέμενη αγορά.
Ο παθόντας παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών ένα δέμα που περιείχε μια σπασμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου.
