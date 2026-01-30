Αίγιο: Κλείνουν νωρίτερα σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου

Αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας σήμερα Παρασκευή 30/01/2026 λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης της κοπής πίτας.

Οι υπηρεσίες του δήμου Αιγιαλείας, δεν θα λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι σύμφωνα με ανακοίνωση, η οποία προτρέπει του δημότες «να μεριμνήσουν για την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους».

Η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί στη 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Πολύκεντρο».

