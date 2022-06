Αίγιο: Λαμπρή έναρξη για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» – ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουνίου, στον Κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου στο Αίγιο, το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θόδωρος Αγγελόπουλος».

Η έναρξη έγινε με την παρουσίαση των δράσεων καθώς και συναυλία με την Έλλη Πασπαλά και τον πιανίστα Τάκη Φαραζή.

Το Φεστιβάλ αποτελείται από τρία διαγωνιστικά προγράμματα: Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας, Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Η προθεσμία για την υποβολή ταινιών έληξε στις 28 Απριλίου με δημιουργούς από 18 χώρες από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν μέσω της πλατφόρμας filmfreeway. Επελέγησαν συνολικά 46 ταινίες – 19 στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας, 14 στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, 13 στο Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Οι τριμελείς κριτικές επιτροπές που θα αξιολογήσουν τις ταινίες αποτελούνται από έμπειρους ανθρώπους του χώρου, ενώ τα βραβεία των καλύτερων ταινιών κάθε τμήματος θα συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα 1000 ευρώ για τα τμήματα Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ και 500 ευρώ για το Εθνικό Σπουδαστικό.

Εκτός από το κυρίως πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις, όπως masterclasses, έκθεση φωτογραφίας, έκθεση βιβλίου. Ένα special event για location managers προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο 2022.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Αιγιαλείας με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου και της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ), ενώ χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ Πάτρας. Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης είναι η Ολυμπία Οδός.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

18:30 Παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Παναγιωτακοπούλου «Φώτα, μοτέρ, πάμε!», Το Αίγιο μέσα από τον φακό του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Εκδ. Ηδύφωνο.

« Ένα ταξίδι στον χρόνο, ένα ταξίδι μνήμης»

Το βιβλίο περιλαμβάνει μαρτυρίες Αιγιωτών που παρακολούθησαν ή συμμετείχαν στις ταινίες «Θίασος» και «Μελισσοκόμος» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο οποίος μέσα από αυτές τις ταινίες ανέδειξε ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης πολιτιστικής ιστορίας της πόλης του Αιγίου, το λιμάνι δηλαδή και την παραλιακή ζώνη της πόλης, που μπορεί σήμερα να σφύζει από ζωή, τότε όμως ήταν ένα σκοτεινό, ξεχασμένο σημείο. Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες του Αιγίου και περιγραφή της πόλης εκείνη την εποχή καθώς και φωτογραφίες από τα σημεία που γυρίστηκαν οι σκηνές.

Στην παρουσίαση του βιβλίου Αιγιώτες που παρακολούθησαν τα γυρίσματα θα μιλήσουν για την εμπειρία τους αυτή, για τον σκηνοθέτη, για το Αίγιο της εποχής εκείνης. Θα ακουστούν μαρτυρίες και θα θυμηθούμε, μέσα από αποσπάσματα από τις ταινίες, τα σημεία της πόλης που ενέπνευσαν τον μεγάλο σκηνοθέτη να γυρίσει τα πλάνα του και που πολλά από αυτά δεν υπάρχουν πια.

21:00 ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατερίνα (Μάριος Ρήγας)

The Last One Never Laughs (Στρατής Αλβανός)

Μπάντι (Νίκος Δεληγεωργίδης)

Adult Me (Λυδία Ξουράφη)

As if Underwater (Ανθή Δαουτάκη)

ΦΟΞΤΡΟΤ (Νίκος Παυλινέρης)

Άντε ντε (Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Speechless Memory (Ρένα Δανιλούλη – Κατερίνα Καρπούζη)

Méliès Trilogy (Άρης Μελαχροινός)

Monument (Νίκη Γκουρδούκη)

Τόλης LIVE (ή Τορόντο) (Αλέξανδρος Ρέλλος)

Hunting Season (Δημήτρης Θεοχαρίδης)

A Farewell (Διονύσης Γιακουμής)

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

21:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

The Parallel State (Octav Chelaru) Ρουμανία

Noor (Rim Nakhli) Τυνησία

Love Stories on the Move (Carina Dasoveanu) Ρουμανία

ΤΟΝΙ (Ρόμαν Φίλιεφ) Ελλάδα

O Mà ! (Vincent Launay-Franceschini) Γαλλία

KYVOS (Δημήτρης Μουλάς) Ελλάδα

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

I Am Trying To Remember (Pegah Ahangarani) Ιράν, Τσεχία

Bill Murray Lost in Berlinale (Ana Trkulja) Σερβία, Γερμανία

Αναζητώντας την άγουσα (Τόνυ Οικονόμου) Ελλάδα

I saw a city (Στέλιος Ευσταθόπουλος) Ελλάδα

Hug 65+ (Ξένια Τσιλοχρήστου) Ελλάδα

Rooms with a view (Νικολέτα Παράσχη – Νικόλας Παπαδημητρίου) Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

18:00 Σεμινάριο υποκριτικής από τον Μάκη Παπαδημητρίου. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών.

21:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα (Γιάννης Μπλέτας) Ελλάδα

Μαρίκα …γιατί να φοβάσαι (Ματθαίος Φραντζεσκάκης) Ελλάδα

LIVE–IN (Τατιάνα Μαυρομάτη – Λώρα Μαραγκουδάκη) Ελλάδα

Important Police shit (Andrew T. Betzer) ΗΠΑ

Dajla: cinema and oblivion (Arturo Dueñas Herrero) Ισπανία

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

Brutalia, days of labour (Μανώλης Μαυρής) Ελλάδα, Βέλγιο

The Criminals (Serhat Karaaslan) Τουρκία

Last Visit (Σπύρος Αλιδάκης) Ελλάδα

Flik Flok (Αγγελική Παρδαλίδου) Ελλάδα

Versailles (Hyun Lories) Βέλγιο

Madonna f64.0 (Σταύρος Μαρκουλάκης) Ελλάδα

The Nipple Whisperer (Jan Van Dyck) Βέλγιο

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

11:00 «Με το ντοκιμαντέρ μου ταξιδεύω» – Πρόγραμμα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων , στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων έχει επικεντρωθεί – στρατηγικά – τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με την σχολική κοινότητα της Κρήτης. Ντοκιμαντέρ με έμφαση στον άνθρωπο. Ντοκιμαντέρ για την τοπική ιστορία. Ντοκιμαντέρ με κυρίαρχο το στοιχείο της προφορικής μαρτυρίας.

Μέσα από τα προγράμματα «cineμαθήματα» και «Αληθινές Ιστορίες / CreDoc» έχουν παραχθεί περίπου 70 ντοκιμαντέρ. Το καθένα μοναδικό. Το καθένα διαφορετικό.

Το Σάββατο 18 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο στις 11:00, θα προβληθούν 10 ντοκιμαντέρ από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Με το ντοκιμαντέρ μου ταξιδεύω».

21:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

Marko (Marko Šantić) Κροατία

Olga (Vladimir Vlada Djordjevic) Σερβία

Cortázar (Κατερίνα Στράουχ – Αργύρης Γερμανίδης) Γερμανία

First Swim (Αλέξανδρος Κωστόπουλος) Ελλάδα

A world free of crisis (Ted Hardy-Carnac) Γαλλία

Μη με λησμόνει (Σελήνη Παπαγεωργίου) Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

My Uncle Tudor (Olga Lucovnicova) Ουγγαρία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Μολδαβία

Displaced (Samir Karahoda) Κόσοβο

Το τείχος της ντροπής (Μιχάλης Κατσούρης) Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

21:30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

After Party

DJ: Σπύρος Σημάτης