Αίγιο: «Λογιστής» στο τηλέφωνο άδειασε τραπεζικό λογαριασμό – Εξιχνιάστηκε απάτη με θύμα γυναίκα

Μετά από στοχευμένη και συστηματική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος γυναίκας στο Αίγιο, η οποία είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την κατηγορία της απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 26 Ιουλίου 2025 ο κατηγορούμενος, ενεργώντας μαζί με άγνωστους συνεργούς, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή της. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποσπάσει στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας και στη συνέχεια να αφαιρέσει από τον λογαριασμό της το ποσό των 225 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, παράλληλη έδρα Αιγίου, για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

