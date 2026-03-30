Αίγιο: Μετά το Πάσχα ανοίγει ο «Απόλλων»

Κλειστός παραμένει ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων» στο Αίγιο, προς μεγάλη απογοήτευση των σινεφίλ, αλλά υπάρχει και μια περίπτωση για τη μεγάλη ανατροπή.

Η δημοτική αρχή ψάχνει και ψάχνεται, ευελπιστώντας πως θα τα καταφέρει και πως ο «Απόλλων» θα ξανανοίξει είτε λίγο πριν είτε, το πιθανότερο, λίγο μετά το Πάσχα.

Ο νομικός σύμβουλος του δήμου Γιώργος Μπέσκος και ο δήμαρχος Αιγιάλειας Τάκης Ανδριόπουλος φαίνεται πως με τις συντονισμένες κινήσεις τους θα καταφέρουν ν’ ανοίξει ξανά τις επόμενες μέρες ο κινηματογράφος.

Η υπόθεση, πάντως, είναι κάπως αλλόκοτη: ενώ την περασμένη Δευτέρα, σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου, αντιδήμαρχος Δ. Ελευθεριώτης, ανακοίνωσε πως ο «Απόλλων» κλείνει για τη φετινή σεζόν και θα επαναλειτουργήσει από Σεπτέμβριο, τελικά η δημοτική αρχή, με έκτακτη ενημέρωσή της δύο μέρες μετά, άφησε παράθυρο για εύρεση λύσης άμεσα και επαναλειτουργίας του Κινηματογράφου μια εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Κανονικά, ο «Απόλλων» θα έκλεινε τέλη Μαΐου για σεζόν, αλλά δυστυχώς, λόγω του λαθεμένου υπολογισμού που έγινε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν οι εταιρείες που παρείχαν τις ταινίες, έχει κλείσει από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Την ανατροπή, ώστε ο «Απόλλων» να ανοίξει ξανά άμεσα, κυνηγάει με νομικά τρικ, σε νόμιμο φυσικά επίπεδο, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, Γιώργος Μπέσκος, ο οποίος ήρθε σ’ επαφή με τις εταιρείες που προμηθεύουν τον κινηματογράφο με ταινίες, μήπως και βρεθεί μία φόρμουλα να καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα για να «ξεκολλήσει» το θέμα. Και όπως δήλωσε στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας» ο κ. Μπέσκος, είναι αισιόδοξος πως το θέμα διευθετείται και έρχονται τα καλά μαντάτα.

Συγκρατημένα αισιόδοξος και ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, που τόνισε: «Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, για να καταφέρουμε μετά το Πάσχα να λειτουργήσει ξανά ο ‘’Απόλλων’’». Ο δήμαρχος διευκρίνισε πως η ενημέρωση από τον κ. Ελευθεριώτη τη Δευτέρα έγινε πριν την παρέμβαση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία παρέμβαση ενδεχομένως να δώσει τη λύση.

Ο κ. Μπέσκος αποκάλυψε ότι ο Δήμος επιχειρεί να κάνει εξωδικαστική καταβολή των οφειλών που προέκυψαν εξαιτίας κάποιων λογιστικών λαθών.

«Τιμολογήθηκαν οι οφειλές που υπήρχαν και θα προχωρήσει άμεσα η εξωδικαστική διευθέτηση ώστε να μπορέσουν να υπογραφούν οι συμβάσεις. Οπως με διαβεβαίωσαν οι εταιρείες, εφόσον ο Δήμος καταβάλει τις οφειλές μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τον Απρίλιο θα ξαναλειτουργήσει ο κινηματογράφος».

Το πρόβλημα που οδήγησε σε πρόωρο και απότομο λουκέτο στον δημοτικό κινηματογράφο ήταν η λανθασμένη εκτίμηση στον κωδικό του προϋπολογισμού που αφορά στην πληρωμή της ενοικίασης των ταινιών που προβάλλονται.

