Αίγιο: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, αρνήθηκε αλκοτέστ

Για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις νομοθεσίας περί ΚΟΚ, συνελήφθη οδηγός στο Αίγιο, σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτη 11/02/2026, από αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας.

Ο οδηγός αυτοκινήτου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, ενώ βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης.

