Αίγιο: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, αρνήθηκε αλκοτέστ
Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.
Για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις νομοθεσίας περί ΚΟΚ, συνελήφθη οδηγός στο Αίγιο, σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτη 11/02/2026, από αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας.
Ο οδηγός αυτοκινήτου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, ενώ βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης.
