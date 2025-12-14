Αίγιο: Ο 44χρονος Περικλής Νικολάου που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό στο Νοσοκομείο την Παρασκευή, πέθανε σήμερα στο ίδιο Νοσοκομείο!

Σοκαριστική η κατάληξη του επεισοδίου την Παρασκευή το πρωί στο Νοσοκομείο Αιγίου! Ο 45χρονος αιγιώτης Περικλής Νικολάου που χτύπησε με γροθιά τον ορθοπεδικό γιατρό Παναγιώτη Σαμαρά και έφυγε για να μη συλληφθεί, εξέπνευσε Κυριακή απόγευμα εντελώς αναπάντεχα!!! Τον εντόπισαν δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του χωρίς τις αισθήσεις του, κάλεσαν ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του!

Η μητέρα του 43χρονου κάλεσε το «166» και ζήτησε ασθενοφόρο καθώς ο γιος της είναι αναίσθητος στο κρεβάτι του. Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου όμως οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του. Οι συγγενείς του θύματος παρέμεναν έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έξω από το νοσοκομείο, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του γιατρού που τον εξέτασε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου και του έδωσε εξιτήριο, αν και είχε ελλιπή στοιχεία.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος (που είχε στην πλάτη του και καταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά και είχε κάνει και κάμποσο καιρό φυλακή_ προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σήμερα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή. Ο Περικλής μεταφέρθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο!

Εχει ήδη ζητηθεί παρέμβαση της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας!

