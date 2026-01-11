Aίγιο: Ο δράστης ήταν ντελιβεράς και συνελήφθη…

Με το μηχανάκι του παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε το σημείο, ενώ σκοτώθηκε το σκυλάκι της…

Aίγιο: Ο δράστης ήταν ντελιβεράς και συνελήφθη...
11 Ιαν. 2026 13:19
Pelop News

Εξιχνιάστηκε σήμερα το πρωί από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας το τροχαίο περιστατικό με εγκατάλειψη, κατά το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά γυναίκα περίπου 60 ετών και έχασε τη ζωή του το σκυλάκι της.

Ύστερα από διασταύρωση στοιχείων και συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας (delivery).

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 45 ετών, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα, όπου και απολογήθηκε για το περιστατικό.

Το ατύχημα είχε σημειωθεί στη διασταύρωση των οδών Φαραζουλή και Αράτου στο Αίγιο, όταν το μηχανάκι παρέσυρε τη γυναίκα και εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ελαφρά και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

