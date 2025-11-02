Αίγιο: Περίπατος προς τιμήν της Κικής Ασπρούκου…

Διήμερη εκδήλωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Αίγιο: Περίπατος προς τιμήν της Κικής Ασπρούκου...
02 Νοέ. 2025 15:29
Pelop News

Διήμερη εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού και περίπατος προς τιμήν της Κικής Ασπρούκου. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουλούρας, την Κοινότητα Κουλούρας, τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, έγινε μια συγκινητική δράση αφιερωμένη στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των γυναικών που δίνουν τη δική τους μάχη με θάρρος και ελπίδα.

Ο περίπατος προς τιμήν της Κικής Ασπρούκου θύμισε πως η πρόληψη, η αγάπη και η αλληλεγγύη είναι οι πιο δυνατές μορφές ζωής.

