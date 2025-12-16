Αίγιο: Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο τα αίτια θανάτου του 43χρονου μποξέρ Περικλή Νικολάου

Σε περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο αποδίδονται τα αίτια θανάτου του 43χρονου μποξέρ Περικλή Νικολάου, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Ο 43χρονος είχε εμπλακεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου σε σοβαρό επεισόδιο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείου, όπου προσήλθε για εξέταση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γρονθοκόπησε ορθοπεδικό γιατρό εν ώρα εργασίας. Δύο ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.

Το επεισόδιο στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αρχικό επεισόδιο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας του. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει βίαιη επίθεση σε βάρος του γιατρού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ωστόσο, ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αναζητούνταν από τις Αρχές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονταν σε εξέλιξη, μέχρι που το απόγευμα της Κυριακής έγινε γνωστό ότι βρέθηκε νεκρός στην οικία του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του φωτίζονται πλέον από τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

