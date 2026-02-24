Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 46χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων στο Αίγιο. Η παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο συνοδεύτηκε από ένταση και ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

24 Φεβ. 2026 11:29
Pelop News

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο. Η μεταγωγή του στο δικαστικό μέγαρο πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των παιδιών.

Κατά την άφιξή του, ο κατηγορούμενος αποδοκιμάστηκε έντονα από το συγκεντρωμένο πλήθος, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μετά τη χορήγηση προθεσμίας, οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από το σημείο μέσω πίσω εξόδου του δικαστικού μεγάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς των ανηλίκων κινήθηκαν προς το όχημα που τον μετέφερε, εκφράζοντας την οργή τους, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η απολογία του κατηγορούμενου αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.

