Αίγιο: Σοκαριστική τροπή για 45χρονο μποξέρ, κατέληξε στο νοσοκομείο

Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί η τραγική κατάληξη της υπόθεσης βίας που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Νοσοκομείο Αιγίου, όταν 44χρονος άνδρας, γνωστός στην τοπική κοινωνία ως μποξέρ, επιτέθηκε και ξυλοκόπησε γιατρό μέσα στον χώρο εξέτασης. Ο δράστης της επίθεσης κατέληξε χθες.

Οπως είχε γράψει η «Π», το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Αμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Χθες, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή, καθώς ο 44χρονος, κατέληξε στο σπίτι του. Τον εντόπισαν δικοί του άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις του. Κάλεσαν ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του.

Οι συγγενείς του θύματος παρέμεναν έως και το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του γιατρού που τον εξέτασε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου και του έδωσε εξιτήριο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Στο μεταξύ, σε κατάσταση σοκ και με εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπό του, παραμένει ο γιατρός που δέχθηκε την άγρια επίθεση του 44χρονου ασθενούς στο νοσοκομείο του Αιγίου το βράδυ της Παρασκευής. Ο γιατρός, μιλώντας στο MEGA, εξήγησε ότι δεν τον γνώριζε, ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού, δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Αλλο αυτό» είπε το θύμα της επίθεσης.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο δράστης πριν του ορμήσει, του είπε τα εξής: «”Ρε γιατρέ” μου λέει “δεν μου αρέσει μούρη σου” έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει “δεν μ’ αρέσει η μούρη σου”».

Ο γιατρός είπε ότι επί σχεδόν μισή ώρα δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο: «Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μού το τελείωσε. Εχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μποξέρ, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση, είχε εκτίσει και στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.

