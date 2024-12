Αίγιο: Στις 13/12 η ταινία του Καλαβρυτινού Ολακαυτώματος του Β. Τσικαρά

Το πολιτιστικό σωματείο ΑΡΑΤΟΣ υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας, διοργανώνει ειδική προβολή της πολυβραβευμένης πολεμικής-δραματικής ταινίας Operation Star-Επιχείρηση Άστρο του Βασίλη Τσικαρά, ως ελάχιστη τιμή και μνήμη για τα θύματα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος από τους Ναζί, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, 21:15 στον Δημοτικό Κινηματογράφο Απόλλων.

Το παράρτημα Ν.Ελλάδας , θα παρουσιάσει την τέταρτη κατά σειρά παραγωγή μεγάλου μήκους του προέδρου του ΑΡΑΤΟΥ και καταξιωμένου σκηνοθέτη Β.Τσικάρα (Αratos Films). Mετά τις πολυβραβευμένες ταινίες της τριλογίας για το 1821 “ΕΞΟΔΟΣ 1826”, “ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ” και ΠΕΝΤΕ5″, η πατριωτική ταινία είναι η μοναδική νέα ταινία μαζί με το «Echoes of the past» που αναδεικνύει το ελληνικό ολοκαύτωμα από τους Ναζί και εντάσσεται στο πολιτισμικό εθνικό έργο ανάδειξης της Ελληνικής Ιστορίας στο σύγχρονο σινεμά.

Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της την άνοιξη του 2024 και έχει αποσπάσει περί τα 30 πρώτα βραβεία στα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ ,με πιο αναγνωρίσιμο το βραβείο καλύτερης ιστορικής ταινίας στο φεστιβάλ των Καννών!

Oι ομοιότητες στην υπόθεση της ταινίας με την σφαγή στα Καλάβρυτα αναπόφευκτα απαιτούν την διοργάνωση μιας τέτοιας προβολής αυτή την χρονική περίοδο όπου στα Καλάβρυτα λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις μνήμης με αποκορύφωμα την 13η Δεκεμβρίου.

ΒΡΑΒΕΙΑ

International Film Awards Best Feature Film – NYIFA • New York International Film Awards Best Director – NYIFA Best Costumes – NYIFA Best Feature -Special Award | Eastern Europe Film Festival Best Director | Eastern Europe Film Festival International Film Selections Rome Prisma Film Awards AIFF – Avignon International Film Festival Rome Outkast Independent Film Awards New York Monthly Film FestivalBest Action/Adventure feature film Avignon International Film FestivalWorld Film Festival in Cannes. Καλύτερη ιστορική ταινία!

Δύο ακόμη βραβεία από τη Σουηδία και το Stockholm City Film Festival.

Ένα βραβείο από το GFF του Λονδίνου, δύο από το Paradise στην Ουγγαρία

από το RED της Reims :

1. Καλύτερης σκηνοθεσίας.

2. Καλύτερων VFX visual effects.

3. Καλύτερων SFX μακιγιάζ.

ΔΕΚΑ βραβεία πήρε η ταινία μας Operation Star – Επιχείρηση Άστρο στο 5th Cinergo International Film Festival στην Αθήνα.

Υπόθεση:

Το αποτυχημένο σαμποτάζ, η καταδίωξη, οι θηριωδίες!

Ελλάδα 1943. Ο Βασίλης και ο Παύλος, στρατιώτες του ελληνικού στρατού που έχει καταφύγει στην Αίγυπτο, συμμετέχουν μαζί με βρετανούς στρατιώτες σε ένα απόσπασμα που έρχεται κρυφά στην Ελλάδα για να ανατινάξει μια γέφυρα στρατηγικής σημασίας. Όμως η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Operation Star αποτυγχάνει και οι δύο Έλληνες στρατιώτες, οι μόνοι που έχουν διασωθεί από την ομάδα των σαμποτέρ, προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο που τους περιμένει ένα απόσπασμα συμπολεμιστών τους, ενώ μια διμοιρία Γερμανών τους καταδιώκει.

Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν βρίσκουν φιλοξενία σε ένα χωριό, στο σπίτι της Ανθής, μια νέας γυναίκας που ο άνδρας της σκοτώθηκε στον πόλεμο και η οποία ζει με την πεθερά της, Ελένη. Στις λίγες ώρες που θα μείνουν εκεί θα γεννηθεί ένας κεραυνοβόλος έρωτας μεταξύ του Βασίλη και της Ανθής.

*Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η νέα ταινία του Βασίλη Τσικάρα «Operation Star – Επιχείρηση Άστρο», είναι ένα πολεμικό δράμα με φόντο την Ελλάδα στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής.

*Το τραγούδι της ταινίας «Όρκος τιμής» ερμηνεύει η Μαντώ, σε στίχους του Βασίλη Τσικάρα και μουσική του Αιγιώτη Γιάννη Κριβέρη.

Θα προλογίσει η ιστορικός -συγγραφέας κα Βάνα Μπεντεβή.

Παίζουν: Κωνσταντίνος Λάγκος, Βασίλης Τσικάρας, Λευτέρης Δημηρόπουλος, Γιώργος Χατζηθεοδώρου, Ευτυχία Ψωμά, Μανώλης Σαββίδης, πλαισιωμένοι από μια πλειάδα γνωστών και καταξιωμένων ηθοποιών όπως ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, η Χρύσα Κοντογιώργου, η Έλενα Χειλέτη, ο Πέτρος Πέτρου κ.ά.

Τα γυρίσματα έγιναν στα Γιαννιτσά και την παλαιά Κρώμνη Πέλλας.

Είσοδος του κοινού με κουπόνι ενίσχυσης του σωματείου για παραγωγή νέων ιστορικών ταινιών στα 6 ευρώ στο ταμείο του κινηματογράφου.

