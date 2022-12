Αίγιο: Στις 15 Δεκεμβρίου σε πρώτη προβολή η ταινια «Avatar» στον Δημοτικό κινηματογράφο

Από την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, η πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Avatar», μιας από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών, υπό το άγρυπνο βλέμμα του JamesCameron,καταφθάνει στον κινηματογράφο «Απόλλων» σε πρώτη προβολή!

Το «Avatar: The Way of Water» διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους). Η πλοκή επικεντρώνεται στα εμπόδια που θα αναγκαστούν να υπερπηδήσουν, τις μάχες που θα πρέπει να δώσουν για να επιβιώσουν, καθώς και τις τραγωδίες που θα αντιμετωπίσουν.

Στο καθιερωμένο ραντεβού της Δευτέρας η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου προβάλλει την ταινία του Φινλανδού ΓιούχοΚουοσμάνεν«Βαγόνι Αριθμός 6» που κέρδισε το Μεγάλο Ειδικό Βραβείο στο 74ο Φεστιβάλ Καννών το 2021 και υποψηφιότητα ξενόγλωσσης Χρυσής Σφαίρας για μια παγωμένη στην όψη, μα ζεστή στην καρδιά σινε-διαδρομή σε αναζήτηση της ανθρώπινης επαφής.

Πρόγραμμα Προβολών

Από την Πέμπτη 15 έως και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

18:00: Avatar: The Way of Water

21:30: Avatar: The Way of Water

ΤηνΔευτέρα 19 Δεκεμβρίου

18:00: Avatar: The Way of Water

21:30: Βαγόνι Αριθμός 6 (Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου)

Tην Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

18:00: Avatar: The Way of Water

21:30: Avatar: The Way of Water

ΓενικήΕίσοδος: 5 ευρώ

Avatar: The Way of Water

Ο JakeSully (SamWorthington) και η Neytiri (ZoeSaldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον.

Πρωταγωνιστούν: ΖόιΣαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, ΣιγκούρνιΓουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Στίβεν Λανγκ.

Διάρκεια: 192 λεπτά.

Βαγόνι Αριθμός 6

Μία Φινλανδή που σπουδάζει αρχαιολογία στη Μόσχα ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι με το τρένο προς το Μούρμανσκ και τα περίφημα πετρογλυφικά του, αναγκασμένη να μοιραστεί το κουπέ της με έναν μεθυσμένο μεταλλωρύχο.

Σκηνοθεσία: ΓιούχοΚουοσμάνεν.

Πρωταγωνιστούν: ΣέιντιΧάαρλα, ΓιούριΜπορίσοφ.

Διάρκεια: 108 λεπτά.