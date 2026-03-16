Αίγιο – Σύνδεση λιμανιού με την Ολυμπία Οδό: Περιμένουν σήμα από τον υπουργό

Σχεδόν ένας μήνας συμπληρώθηκε από την ημέρα που έγινε το ραντεβού στο υπουργείο Υποδομών ανάμεσα στον υπουργό Χρ. Δήμα και τον δήμαρχο Αιγιάλειας Παν. Ανδριόπουλο, παρόντων και δύο βουλευτών Αχαΐας της ΝΔ, για το έργο σύνδεσης του νέου λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό και την αναγκαιότητα έγκρισης καινούργιου κονδυλίου, καθώς τα όσα προορίζονταν για τις απαλλοτριώσεις αποδείχθηκαν ελάχιστα.

Στις 18 Φεβρουαρίου έγινε το ραντεβού και αυτό που προέκυπτε από τις δηλώσεις των τότε συμμετεχόντων ήταν ότι μέχρι αρχές Μαρτίου θα κλεινόταν νέο ραντεβού, παρόντων του περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας Ν. Φαρμάκη και εκπροσώπου της Ολυμπίας Οδού. Μέχρι τώρα, δεν έχει κλειστεί ραντεβού…

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Πελοπόννησος της Δευτέρας», το μεγάλο «αγκάθι» εξακολουθεί να είναι οι απαλλοτριώσεις.

Στο νέο ραντεβού, που λογικά θα κλειστεί πριν το Πάσχα, θα μετάσχουν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, ο δήμαρχος Αιγιάλειας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και εκπρόσωπος της Ολυμπίας Οδού.

Σε αυτό το ραντεβού, θα τεθούν στο τραπέζι συγκεκριμένα ζητήματα:

-Σε τι στάδιο (οικονομικό και δικαστικό) βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων στην «επίμαχη» περιοχή όπου θα γίνει το έργο.

-Η επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης που έχει στα χέρια της η Περιφέρεια, βάσει νέων δεδομένων (οικονομικών και άλλων) που έχουν προκύψει.

-Η άποψη της Ολυμπίας Οδού, αφού πρόκειται για ένα έργο που «κουμπώνει» με τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Κόρινθος, άρα αφορά άμεσα την παραχωρησιούχο εταιρεία που έχει λόγο στο θέμα.

Γιατί ανησυχεί ο Κώστας Σπηλιόπουλος και τι είπε στο δημοτικό συμβούλιο

Το μείζον για το Αίγιο θέμα της διασύνδεσης του νέου λιμανιού με την Ολυμπία Οδό, συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Κώστα Σπηλιόπουλου.

Ο κ. Σπηλιόπουλος αναφέρθηκε στην προ μηνός σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών. «Εάν κάποιος παρακολουθήσει αυτά που ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη, θα πίστευε ότι ο Δήμος διεκδικεί ένα καινούριο έργο για να συνδέσει το λιμάνι με την Ολυμπία Οδό. Ομως πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα της πόλης και της περιοχής. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της καθυστέρησης, της έλλειψης χρηματοδοτήσεων για το έργο.

Το έργο αυτό είχε ενταχθεί από το υπουργείο Υποδομών το 2018 στο ΠΔΕ, με προϋπολογισμό 6.450.000 €. Εκτοτε έγινε η ωρίμανσή του, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες στο σύνολό τους. Μέσα σε αυτό προβλεπόταν και μία δαπάνη για τις απαλλοτριώσεις, ύψους 450.000 €. Ομως, όπως φαίνεται, ήταν ένα μικρό νούμερο, γιατί με τις οριστικές αποφάσεις που βγήκαν από το Διοικητικό Εφετείο, η τιμή εκτοξεύθηκε στα 3 εκατομμύρια €.

Οπως μας είχε διαβεβαιώσει ο περιφερειάρχης, επειδή υπήρχε μία αντίδραση του υπουργείου να εγκρίνει περισσότερα χρήματα, είχε κάνει πρόταση προς το υπουργείο να καλύψει η Περιφέρεια το σύνολο των απαλλοτριώσεων, δηλαδή τα 3 εκατομμύρια και να δημοπρατήσει το έργο με τα υπόλοιπα 3,5 εκατ. ευρώ, όμως το υπουργείο δεν συμφώνησε. Και όχι μόνο αυτό: τροποποιούν την απόφαση της χρηματοδότησης, αφήνουν 3 εκατομμύρια € για την πληρωμή των απαλλοτριώσεων και μηδενίζουν τα υπόλοιπα για το έργο. Η δημοτική αρχή μάς είχε πει ότι τα χρήματα θα έρθουν γρήγορα, όμως το πρόγραμμα μηδενίστηκε και τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά από την αρχή. Το ερώτημα είναι, γιατί μηδενίστηκε το πρόγραμμα; Πολλά ακούγονται στον περίγυρο και υπάρχουν πολλοί ψίθυροι ότι κάποιος έκανε παρέμβαση για να διαγραφεί αυτό το ποσό, διότι είχε μία αντιπαλότητα με τον αείμνηστο Καλογερόπουλο. Γιατί παρουσιάζεται ότι διεκδικούμε ένα νέο έργο;».

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος είπε πως «στην επίσκεψη που έκανα στην Αθήνα στο υπουργείο Υποδομών, προς έκπληξή μου, όταν προσήλθα στο υπουργείο, διαπίστωσα ότι υπήρχαν εκεί και δύο εκ των τριών βουλευτών Αχαΐας της κυβέρνησης, με τον υπουργό να μου αναφέρει πως συνηθίζει να καλεί βουλευτές των νομών που συζητά θέματα με δημάρχους. Κάποιοι βιάστηκαν να βγάλουν ανακοινώσεις -δεν είμαι εγώ αυτός- ότι θα υπάρξουν νέες χρηματοδοτήσεις για το έργο, ότι θα ενταχθεί πάλι. Ο καθένας από την πλευρά του προσπάθησε να καρπωθεί κάτι από αυτή τη συνάντηση. Ζήτησα από τον περιφερειάρχη στην επόμενη συνάντηση για το θέμα να είμαστε μαζί, αλλά και να συμμετάσχει και ο παραχωρησιούχος, η Ολυμπία Οδός. Ξέρουμε από τον Απρίλιο του 2024 ότι τα χρήματα που υπήρχαν για το έργο είχαν κάνει φτερά και ότι έπρεπε να αναζητήσουμε άλλη πηγή χρηματοδότησης. Τώρα αναμένω συνάντηση με τον περιφερειάρχη για να δούμε πώς θα κινηθούμε».

