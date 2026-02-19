Αίγιο: Τέσσερις συλλήψεις για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις

Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών – δύο ανδρών και δύο γυναικών – προχώρησαν χθες το μεσημέρι στο Αίγιο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος τους εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου. Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και τριών μηνών για κλοπή και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι δύο γυναίκες σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών για κλοπή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

