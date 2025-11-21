Αίγιο: Θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Εισοδίων – Συγκίνηση και κατάνυξη

Θαυμασμός, χαρά, αγαλλίαση, συγκίνηση, κατάνυξη. Και πολλές μνήμες για τους μεγαλύτερους…

Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, λειτούργησε χθες, παραμονή της εορτής των Εισοδίων, ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου. Είχε καταστραφεί το 1995, στον σεισμό που ταρακούνησε τότε, από πολλές πλευρές, το Αίγιο.

Και χθες το απόγευμα, ήχησε ξανά το σήμαντρο του ναού, τελέστηκε η πρώτη Θεία λειτουργία μετά το 1995.

Ο Ιερός Ναός, πλήρως αναστυλωμένος και ανακαινισμένος, άνοιξε τις πύλες του στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, όπου χοροστάτησαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος.

Και σήμερα, στις 7 το πρωί τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία παρέστησαν -και τιμήθηκαν από τους κ.κ. Ιερώνυμο και Αμβρόσιο οι δύο μεγάλοι ευεργέτες του ναού, ο Θανάσης Μαρτίνς και η σύζυγός του Μαρίνα, που μέσω της εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ/ΑΜΚΕ, ανέλαβαν εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της πλήρους επισκευής και ανακατασκευής του ναού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



