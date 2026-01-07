Αίγιο – Θεοφάνεια: 37 μικροί και μεγάλοι «βούτηξαν» για τον Σταυρό ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η Δεσποτική Εορτή των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, παρουσία πλήθους πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν όλους τους Ιερούς Ναούς, για να λάβουν την ευλογία του Μεγάλου Αγιασμού και να συμμετάσχουν στην τελετή καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, τέλεσε τη λαμπρά Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου.

Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος ανέλυσε τη σπουδαιότητα της εν λόγω ημέρας, ως εφαλτηρίου και πηγής πνευματικής καθάρσεως και αναγεννήσεως, ενώ επεσήμανε τη σημασία της συμμετοχής πλειάδος νέων ανθρώπων στην πανηγυρική λατρευτική Σύναξη επί τη εορτή των Αγίων Θεοφανείων. Τέλος δε, ευχήθηκε ο Τριαδικός Θεός να φωτίζει και να εμπνέει πάντοτε τη ζωή μας, καθιστώντας μας δεκτικούς της θείας χάριτος και ευλογίας.

Κατόπιν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος, λαμβάνοντας τον λόγο, επεσήμανε τη δύναμη του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων, ως πνευματικού όπλου κατά του κακού και ουρανίου εφοδίου στη ζωή των χριστιανών, καλώντας όλους να τον χρησιμοποιούν με πίστη και ευλάβεια.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ιερά πομπή στην παραλία της πόλεως του Αιγίου, με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, πλήθους πιστών και με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Αιγίου.

Η τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, στην προβλήτα του παλαιού λιμανιού του Αιγίου, απ’ όπου 37 νέοι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, έπεσαν στα νερά του Κορινθιακού για να ανασύρουν τον Σταυρό και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος συνεχάρη και επιβράβευσε τιμητικώς όλους τους νέους που συμμετείχαν στην κατάδυση και ιδιαιτέρως όσους έπιασαν τον Τίμιο Σταυρό, ευχόμενος η χάρις του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος να αγιάζει τη ζωή και τα έργα τους.

Κατακλείοντας, ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος σε όλους τους παρευρισκομένους ευλαβείς Χριστιανούς, απηύθυνε πατρικές ευχές, ευχόμενος υγεία, φώτιση και πνευματική προκοπή, ενώ προέτρεψε το πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας και ιδιαιτέρως τους νέους να αγαπούν και να εμπιστεύονται τον Χριστό σε κάθε βήμα της ζωής τους, γνωρίζοντας ότι μόνον Εκείνος είναι ο πραγματικός αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και η σωτηρία οδός της θεώσεως του κατ΄ εικόνα Θεού πλασθέντος ανθρώπου.

Στη Θεία Λειτουργία και στην τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού παρέστησαν ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Άννα Μαστοράκου, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Γεωργία Ντάτσικα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Φεσσιάν, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Μαρία Γιδά, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, κ. Δημήτριος Ελευθεριώτης, κ. Μαρία Ιατροπούλου, κ. Νικόλαος Καραΐσκος, οι πολιτευτές κ. Άγγελος Τσιγκρής και κ. Ανδρέας Τσώκος, οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων κ. Χρήστος Γούτος και κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αιγίου κ. Θεοφάνης Ραμπαβίλας, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, η Διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος Αιγίου κ. Ελένη Κλάγκου, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου κ. Βασίλειος Ροδόπουλος και λοιποί Εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εκφράζει τις εγκάρδιες ευχαριστίες της προς όλους όσοι συμμετείχαν στον φετινό εορτασμό των Θεοφανείων, προς τις Πολιτικές και Αυτοδιοικητικές Αρχές, τους Εκπροσώπους των Φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τον φιλάγιο λαό της Αιγιαλείας, αλλά και προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ευταξία και μεγαλοπρέπεια της εν λόγω εορτής. Ιδιαίτερη δε μνεία οφείλεται στους νέους, οι οποίοι με θάρρος και πίστη καταδύθηκαν στα νερά για να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό, μαρτυρώντας τη ζωντανή σχέση της νέας γενιάς με την Εκκλησία και την Ορθόδοξη Παράδοση. Ευχόμεθα η χάρις του Αγίου Πνεύματος να φωτίζει και να ενδυναμώνει κάθε άνθρωπο στην πορεία της ζωής του.

