Αίγιο: Θύμα σεξουαλικής επίθεσης ηλικιωμένη, συνελήφθη αλλοδαπός

Ηλικιωμένη έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από αλλοδαπό, στο Αίγιο.

Ηλικιωμένη - απάτη
27 Οκτ. 2025 9:11
Pelop News

Για σεξουλική επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος αλλοδαπός, με την υπόθεση να διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του aigiovoice.gr,  ένας 55χρονος αλλοδαπός, ο οποίος γνώριζε την ηλικιωμένη και την είχε επισκεφθεί στο παρελθόν δύο με τρεις φορές, μετέβη εκ νέου στο σπίτι της ζητώντας να παραμείνει εκεί για να φάει και να κάνει μπάνιο. Λίγη ώρα αργότερα, ζήτησε ρούχα και προθυμοποιήθηκε να διανυκτερεύσει, καθώς –όπως είπε– ήταν κουρασμένος.

Ωστόσο, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή, όταν ο άνδρας άρχισε να εκφράζει «ερωτικά συναισθήματα», δηλώνοντας ότι την αγαπά, ενώ φέρεται να επιχείρησε να τη φιλήσει δύο με τρεις φορές παρά τη θέλησή της. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Aστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου, ο οποίος –όπως διαπιστώθηκε– δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, ενώ η ηλικιωμένη κατέθεσε για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να δώσει περαιτέρω έκταση ή να υποβάλει μήνυση.

Η υπόθεση εξετάζεται με προσοχή από τις αρχές, ενώ ο αλλοδαπός κρατείται για τα περαιτέρω.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ