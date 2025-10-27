Αίγιο: Θύμα σεξουαλικής επίθεσης ηλικιωμένη, συνελήφθη αλλοδαπός

Για σεξουλική επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος αλλοδαπός, με την υπόθεση να διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του aigiovoice.gr, ένας 55χρονος αλλοδαπός, ο οποίος γνώριζε την ηλικιωμένη και την είχε επισκεφθεί στο παρελθόν δύο με τρεις φορές, μετέβη εκ νέου στο σπίτι της ζητώντας να παραμείνει εκεί για να φάει και να κάνει μπάνιο. Λίγη ώρα αργότερα, ζήτησε ρούχα και προθυμοποιήθηκε να διανυκτερεύσει, καθώς –όπως είπε– ήταν κουρασμένος.

Ωστόσο, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή, όταν ο άνδρας άρχισε να εκφράζει «ερωτικά συναισθήματα», δηλώνοντας ότι την αγαπά, ενώ φέρεται να επιχείρησε να τη φιλήσει δύο με τρεις φορές παρά τη θέλησή της. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Aστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου, ο οποίος –όπως διαπιστώθηκε– δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, ενώ η ηλικιωμένη κατέθεσε για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να δώσει περαιτέρω έκταση ή να υποβάλει μήνυση.

Η υπόθεση εξετάζεται με προσοχή από τις αρχές, ενώ ο αλλοδαπός κρατείται για τα περαιτέρω.

