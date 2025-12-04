Αίγιο: Την Παρασκευή δωροέκθεση για το «Χαμόγελο του Παιδιου» από το 4ο Γυμνάσιο

Ο Σύλλογος Γονέων του 4ου Γυμνασίου Αιγίου «ΜΑΖΙ» με το Σύλλογο Διδασκόντων στηρίζουν για 17η χρονιά την φιλανθρωπική δωροέκθεση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5/12/2025, από τις 9 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, στην Πλατεία Αγίας Λαύρας, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Εκδήλωση αποτελεί μακροχρόνια και θεσμοθετημένη δράση του Γυμνασίο, με Κοινωνικό και Παιδαγωγικό Χαρακτήρα.

