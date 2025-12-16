Αίγιο: Το τελευταίο αντίο στον 43χρονο μποξέρ Περικλή Νικολάου

Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί στον 43χρονο μποξέρ Περικλή Νικολάου, ο οποίος την Παρασκευή είχε εμπλακεί σε σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο Αιγίου, ενώ το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 43χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην οικία του από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου, παρουσία συγγενών και φίλων που αποχαιρετούν τον 43χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του είχε προηγηθεί το περιστατικό στο νοσοκομείο Αιγίου, το οποίο είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση και βρισκόταν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

