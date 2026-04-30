Αίγιο: Του έταξαν δίπλωμα εξ αποστάσεως και του άρπαξαν 1.130 ευρώ

Μια υπόθεση απάτης που στήθηκε μέσω διαδικτύου με πρόσχημα την έκδοση άδειας ικανότητας οδήγησης εξ αποστάσεως εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στην Αιγιάλεια. Ο παθών κατέβαλε συνολικά 1.130 ευρώ, πεισμένος ότι θα προχωρούσε η διαδικασία από σχολή οδηγών.

30 Απρ. 2026 12:26
Pelop News

Στην εξιχνίαση υπόθεσης απάτης που καταγγέλθηκε στο Αίγιο προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, έπειτα από έρευνα για περιστατικό που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, με την κατηγορία της απάτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όλα ξεκίνησαν όταν άνδρας από το Αίγιο εντόπισε σε ιστοσελίδα ανάρτηση που υποσχόταν την έκδοση άδειας ικανότητας οδήγησης εξ αποστάσεως μέσω σχολής οδηγών.

Ο παθών, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για πραγματική δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, προχώρησε σε πληρωμές μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Συγκεκριμένα, στις 20 και στις 23 Φεβρουαρίου 2026 κατέβαλε συνολικά 780 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό με έδρα το εξωτερικό.

Στη συνέχεια, στις 24 Φεβρουαρίου 2026, μετέφερε ακόμη 350 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, δικαιούχος του οποίου εμφανιζόταν ο κατηγορούμενος. Έτσι, η συνολική ζημιά που υπέστη ανήλθε στα 1.130 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση του άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην απάτη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Viber: +306909196125

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ