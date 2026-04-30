«Μπήκα σαν πελάτης»: Πώς περιγράφει τη σύλληψη του 89χρονου ο Πατρινός αστυνομικός Χάρης Τσίτσικας

Νεότερα δεδομένα φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που είχε ανοίξει πυρ σε κτίρια του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου στην Αθήνα, τραυματίζοντας πέντε άτομα. Το νέο στοιχείο της υπόθεσης δεν αφορά μόνο τον εντοπισμό του, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η επιχείρηση μέσα σε ξενοδοχείο, σε χώρο όπου βρίσκονταν αρκετοί πολίτες και μαθητές.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο αστυνομικός Χαράλαμπος Τσίτσικας, υπήρχε πληροφορία ότι ο 89χρονος θα κινούνταν στην Πάτρα και ενδεχομένως θα επιχειρούσε να φύγει προς Ιταλία. Η κινητοποίηση των αστυνομικών άρχισε όταν ξενοδοχείο της πόλης ενημέρωσε τις αρχές ότι εμφανίστηκε άνδρας που ταίριαζε με την περιγραφή του καταζητούμενου. Αφού έγινε η πρώτη επιβεβαίωση, στήθηκε άμεσα επιχείρηση παρακολούθησης και σύλληψης.

Ο αστυνομικός μπήκε ως πελάτης

Ο αστυνομικός που τελικά πέρασε χειροπέδες στον 89χρονο μπήκε στο ξενοδοχείο με πολιτικά, προσποιούμενος τον πελάτη. Όπως ανέφερε, αρχικά ζήτησε δωμάτιο και στη συνέχεια καφέ, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο και να ελέγξει τον χώρο χωρίς να κινήσει υποψίες. Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν τον 89χρονο να βρίσκεται στο λόμπι, όμως όταν μπήκε στο ξενοδοχείο δεν τον εντόπισε εκεί. Λίγο αργότερα, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου τον ενημέρωσαν ότι ο άνδρας βρισκόταν στον ημιώροφο.

Οι αστυνομικοί έκριναν ότι δεν έπρεπε να αλλάξουν επίπεδο και να τον προσεγγίσουν εκείνη τη στιγμή, καθώς το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο κόσμο και υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί ανεξέλεγκτη κατάσταση αν ο 89χρονος ήταν οπλισμένος ή αντιδρούσε βίαια. Έτσι, αποφασίστηκε να περιμένουν στο λόμπι, όπου υπήρχε καλύτερη ορατότητα και περισσότερος έλεγχος της κατάστασης. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε και στο γεγονός ότι ήδη είχαν προηγηθεί πέντε τραυματισμοί στην Αθήνα και δεν υπήρχε σαφής εικόνα για την ψυχική του κατάσταση.





Η στιγμή της ακινητοποίησης

Η ευκαιρία για τη σύλληψη δόθηκε όταν ο 89χρονος κατέβηκε από τον ημιώροφο και, έχοντας γυρισμένη την πλάτη του, μίλησε με υπάλληλο του ξενοδοχείου. Εκείνη τη στιγμή ο αστυνομικός τον ακινητοποίησε και του γνωστοποίησε την ιδιότητά του. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο ηλικιωμένος δεν αντέδρασε βίαια, αλλά εμφανίστηκε συνεργάσιμος, λέγοντας μάλιστα ότι «θα με δείξουν όλα τα κανάλια».

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν όσα βρέθηκαν πάνω του στον σωματικό έλεγχο. Όπως έγινε γνωστό, είχε μαζί του θήκη μασχάλης υπηρεσιακού τύπου και γεμάτο περίστροφο 38άρι, ενώ στην τσέπη του υπήρχαν επιπλέον σφαίρες. Οι αστυνομικοί επισήμαναν ότι επρόκειτο για άνθρωπο με σαφή εξοικείωση με τα όπλα, παρά την προχωρημένη ηλικία του. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι όταν κατέβηκε στο λόμπι φορούσε καμπαρντίνα και κρατούσε τα χέρια του στις τσέπες, γεγονός που αύξανε την ανησυχία για το ενδεχόμενο να φέρει όπλο σε θέση άμεσης χρήσης.

Τι είπε η κόρη του

Παράλληλα με τις αποκαλύψεις για τη σύλληψη, νέες δηλώσεις έκανε και η κόρη του 89χρονου, η οποία περιέγραψε μια βαθιά διαταραγμένη σχέση μαζί του. Όπως ανέφερε, δεν τον θεωρούσε ουσιαστικά πατέρα της, ενώ υποστήριξε ότι οι επαφές τους είχαν ουσιαστικά διακοπεί και ότι είχε να τον δει από το 2022. Στις δημόσιες τοποθετήσεις της μίλησε για έναν άνθρωπο οξύθυμο, απαιτητικό και με συμπεριφορές που, όπως είπε, την είχαν απομακρύνει εδώ και χρόνια.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, ο 89χρονος είχε δείξει όπλο στην εγγονή του, αλλά και σε αφηγήσεις που έκανε κατά καιρούς για «δαίμονες» που τον χτυπούσαν τη νύχτα ή τον ακινητοποιούσαν. Ακόμη βαρύτερη είναι η αναφορά της ότι επί χρόνια επαναλάμβανε πως θα πάρει καραμπίνα και θα πάει να σκοτώσει εκείνους που θεωρούσε υπεύθυνους για τα παράπονά του από υπηρεσίες και δικαστήρια. Οι δηλώσεις αυτές προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο στην προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το προφίλ του κατηγορούμενου μετά την επίθεση και τη σύλληψή του.

