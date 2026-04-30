«Στην ουσία δεν είναι πατέρας μου»: Τι λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Νέα στοιχεία για τη συμπεριφορά και την οικογενειακή εικόνα του 89χρονου που άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε κτίρια του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, έδωσε η κόρη του, μιλώντας δημόσια για τη σχέση που είχε μαζί του αλλά και για όσα, όπως υποστηρίζει, έλεγε επί χρόνια. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η μεταξύ τους επαφή είχε ουσιαστικά διακοπεί εδώ και καιρό, ενώ η ίδια περιέγραψε έναν άνθρωπο οξύθυμο, απαιτητικό και βαθιά ιδιόρρυθμο.

Η γυναίκα ανέφερε ότι δεν θεωρούσε ποτέ πως είχε πραγματική πατρική σχέση μαζί του, σημειώνοντας πως ο 89χρονος ήταν απλώς ο άνθρωπος που την έφερε στη ζωή. Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα δεν διατηρούσαν επικοινωνία, ενώ εξήγησε ότι είχε να τον δει από το 2022 και δεν υπήρχε ούτε η πρόθεση ούτε ο τρόπος για πιο ουσιαστική επαφή. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε και σε όσους της αποδίδουν ευθύνες, επειδή δεν μπόρεσε να αποτρέψει όσα ακολούθησαν.

Τι περιέγραψε για τη στάση και τη συμπεριφορά του

Στη συνέντευξή της υποστήριξε ότι ο 89χρονος είχε έντονα απαιτητική συμπεριφορά και ζητούσε σεβασμό και αγάπη χωρίς, όπως είπε, να έχει χτίσει ποτέ μια τέτοια σχέση. Μάλιστα, ανέφερε ότι σε παλαιότερες συνομιλίες τους της είχε προτείνει να επιστρέψει η ίδια ή η κόρη της στην Ελλάδα για να μείνουν μαζί του, με αντάλλαγμα να τους γράψει την περιουσία του. Η ίδια απέρριψε, όπως είπε, αυτό το ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούσε καμία τέτοια συναλλαγή.

Η εικόνα που έδωσε για εκείνον ήταν αυτή ενός ανθρώπου με απότομες αντιδράσεις, με συμπεριφορές που, κατά τα λεγόμενά της, είχαν εμφανιστεί από παλιά. Ανέφερε ακόμη περιστατικά από το παρελθόν, τόσο από τη δική της παιδική ηλικία όσο και αργότερα, όταν η ίδια είχε ήδη αποκτήσει οικογένεια, για να δείξει ότι οι σχέσεις μαζί του ήταν διαχρονικά προβληματικές.

«Έλεγε για δαίμονες» και όπλο στην εγγονή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι αναφορές της στην ψυχική του κατάσταση. Όπως υποστήριξε, ο 89χρονος μιλούσε κατά καιρούς για δαίμονες που τον χτυπούν, τον ακινητοποιούν τη νύχτα και δεν τον αφήνουν να αναπνεύσει, ενώ απέδιδε σε τέτοιες φαντασιακές εμπειρίες ακόμη και την απουσία του από οικογενειακές στιγμές. Κατά τη μαρτυρία της, επρόκειτο για αφηγήσεις που την είχαν προβληματίσει έντονα ήδη από τα προηγούμενα χρόνια.





Η ίδια αναφέρθηκε και σε ακόμη ένα περιστατικό που, όπως είπε, την είχε ανησυχήσει σοβαρά: σε επίσκεψη της εγγονής του στον παππού της, εκείνος φέρεται να της έδειξε ένα πιστόλι. Η κόρη του 89χρονου είπε ότι το παιδί δεν μπορούσε να καταλάβει αν ήταν αληθινό όπλο, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει από την κόρη της να απομακρυνθεί αμέσως και στο εξής να τον συναντά μόνο σε δημόσιους χώρους, ποτέ μόνη της στο σπίτι του.

«Το έλεγε χρόνια»

Το πιο βαρύ σημείο της μαρτυρίας αφορά όσα, κατά την ίδια, έλεγε ο 89χρονος για τα δικαστήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, σε κάθε σχετική συζήτηση επαναλάμβανε πως έστελνε γράμματα και ότι κάποια στιγμή θα πάρει καραμπίνα και θα πάει να τους σκοτώσει. Η ίδια υποστήριξε ότι αυτές οι φράσεις ακούγονταν επί χρόνια, χωρίς όμως να μπορεί να προβλέψει ότι θα φτάσει πράγματι σε μια τόσο ακραία ενέργεια.

Παρά τη σκληρότητα με την οποία μίλησε για τη σχέση τους, παραδέχθηκε ότι βλέποντάς τον αργότερα σε βίντεο τον λυπήθηκε. Ταυτόχρονα, όμως, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι μπορούσε, μόνη της και χωρίς ουσιαστική επαφή μαζί του, να προβλέψει το μέλλον ή να τον οδηγήσει με το ζόρι σε κάποια παρέμβαση πριν συμβούν όσα έγιναν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



