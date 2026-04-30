Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ενώπιον του ανακριτή ο 89χρονος – Οι αποκαλύψεις για το σχέδιο διαφυγής

Στο κατώφλι του ανακριτή βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ο 89χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς με τροποποιημένη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η απολογία του κρίνεται καθοριστική για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, καθώς οι αρχές καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ της προσωρινής κράτησης και του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Σε βάρος του 89χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για:

Τρία κακουργήματα: Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο.

Έξι πλημμελήματα: Μεταξύ αυτών οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή.

Στοιχεία προμελέτης και σχέδιο διαφυγής

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η επίθεση ήταν σχολαστικά προσχεδιασμένη. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε πως μετασκεύασε την καραμπίνα (κόβοντας την κάννη και το κοντάκι) ώστε να μπορεί να την κρύβει κάτω από την καμπαρντίνα του. Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε πως επέσπευσε την ενέργειά του πριν την έλευση του Μαΐου, προκειμένου η ζέστη να μην τον εμποδίσει να φορά το συγκεκριμένο ένδυμα.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ισχυρά τεκμήρια πρόθεσης διαφυγής στο εξωτερικό. Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για Ανκόνα με αναχώρηση για σήμερα το απόγευμα, ενώ σε βαλίτσα που παρέδωσε οδηγός ταξί στις αρχές βρέθηκαν ρούχα, φάρμακα, το διαβατήριό του, καθώς και το ποσό των 1.500 ευρώ και 4.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Λόγω του ότι ο κατηγορούμενος έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του, ο νόμος προβλέπει ειδικές διατάξεις. Το δικαστικό συμβούλιο θα συνεκτιμήσει την ηλικία του, την επικινδυνότητα αλλά και το ψυχιατρικό του ιστορικό. Εάν αποφασιστεί η προφυλάκιση, είναι πιθανό να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

