Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ενώπιον του ανακριτή ο 89χρονος – Οι αποκαλύψεις για το σχέδιο διαφυγής

Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ο δράστης της επίθεσης που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

30 Απρ. 2026 9:00
Pelop News

Στο κατώφλι του ανακριτή βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ο 89χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς με τροποποιημένη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η απολογία του κρίνεται καθοριστική για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, καθώς οι αρχές καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ της προσωρινής κράτησης και του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Σε βάρος του 89χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για:

  • Τρία κακουργήματα: Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο.

  • Έξι πλημμελήματα: Μεταξύ αυτών οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή.

Στοιχεία προμελέτης και σχέδιο διαφυγής

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η επίθεση ήταν σχολαστικά προσχεδιασμένη. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε πως μετασκεύασε την καραμπίνα (κόβοντας την κάννη και το κοντάκι) ώστε να μπορεί να την κρύβει κάτω από την καμπαρντίνα του. Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε πως επέσπευσε την ενέργειά του πριν την έλευση του Μαΐου, προκειμένου η ζέστη να μην τον εμποδίσει να φορά το συγκεκριμένο ένδυμα.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ισχυρά τεκμήρια πρόθεσης διαφυγής στο εξωτερικό. Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για Ανκόνα με αναχώρηση για σήμερα το απόγευμα, ενώ σε βαλίτσα που παρέδωσε οδηγός ταξί στις αρχές βρέθηκαν ρούχα, φάρμακα, το διαβατήριό του, καθώς και το ποσό των 1.500 ευρώ και 4.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Λόγω του ότι ο κατηγορούμενος έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του, ο νόμος προβλέπει ειδικές διατάξεις. Το δικαστικό συμβούλιο θα συνεκτιμήσει την ηλικία του, την επικινδυνότητα αλλά και το ψυχιατρικό του ιστορικό. Εάν αποφασιστεί η προφυλάκιση, είναι πιθανό να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:49 Η «Αλληλεγγύη Παντού» φέρνει στην Αχαΐα δράση στήριξης, μνήμης και αντιπολεμικού μηνύματος
11:46 Η ΝΕΠ στο Πρωτάθλημα Οπεν καλλιτεχνικής κολύμβησης
11:44 Μια όμορφη έξοδος για τους ωφελούμενους του ΕΚΑΜΕ με φροντίδα και γενναιοδωρία
11:42 Σμαραγδής: «Ξέρω ποιος θα υποδυθεί τον Θ. Κολοκοτρώνη»
11:39 Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο μετά την επίθεση στην 22χρονη για το πάρκινγκ
11:33 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν την Παρασκευή 1η και το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαΐου
11:29 «Στην ουσία δεν είναι πατέρας μου»: Τι λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
11:26 Με πτώση άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:20 «Φώναζε “Κωνσταντίνε” και δεν αντιδρούσε»: Οι μαρτυρίες μετά το δυστύχημα στην Ηλεία
11:15 Ο ΝΟΠ δυνατά φιλικά τεστ με Βουλιαγμένη
11:09 Αντεπίθεση Ιράν και μήνυμα προς Τραμπ για το πετρέλαιο, επόμενη στάση τα 140 δολάρια το βαρέλι
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα
11:00 Πάτρα: Ασφάλεια… δύο ταχυτήτων – Αφύλακτες οι αποσπασμένες δικαστικές υπηρεσίες
11:00 Ο Νικόλας Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: Συμπόρευση με αιχμή τη «διαφάνεια και πολιτική αλλαγή»
10:55 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Κατάρτιση» 2026-2027
10:55 «Επίθεση» Πεζέσκιαν στις ΗΠΑ για το στενό του Ορμούζ
10:47 Απεργία Πρωτομαγιάς: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
10:43 Ο ΙΟΠ καλεί εθελοντές για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα U13
10:36 Κρήτη: Κατέληξε το 12χρονο κορίτσι μετά το τροχαίο στη Μεσσαρά
10:35 Που θα δείτε η δεύτερη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ