Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: «Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελε να τους φοβίσει»

Στη θέση ότι ο 89χρονος δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση επιμένει η πλευρά της υπεράσπισής του, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για την επίθεση με πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας, δήλωσε πως ο εντολέας του δεν ήθελε να σκοτώσει ούτε να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αλλά να προκαλέσει φόβο και να στείλει μήνυμα διαμαρτυρίας για την πολύχρονη υπόθεση που, όπως υποστηρίζει, τον οδήγησε σε απόγνωση. Στην ίδια γραμμή, ανέφερε ότι ο 89χρονος του εξέφρασε λύπη για τους τραυματισμούς.

Κατά τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος ήταν αγανακτισμένος από τη μακρόχρονη εμπλοκή του με το συνταξιοδοτικό του ζήτημα και θεωρούσε ότι δεν έβρισκε δικαίωση ούτε διοικητικά ούτε δικαστικά. Ο ίδιος ο δικηγόρος μετέφερε επίσης ότι ο 89χρονος καταγγέλλει τον ΕΦΚΑ για χειρισμούς γύρω από τα βιβλιάρια ασθενείας και υποστηρίζει ότι είχε προαναγγείλει πως θα αντιδρούσε με ακραίο τρόπο.

Διαβάστε επίσης: Βαρύ κατηγορητήριο για τον 89χρονο που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Τα τρία κακουργήματα

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Βασίλης Νουλέζας και στον ισχυρισμό ότι ο 89χρονος δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ως ψυχικά ή νοητικά διαταραγμένος. Όπως είπε, ο εντολέας του είναι ήρεμος, έχει επίγνωση και δεν επιδιώκει να στηρίξει την υπερασπιστική του γραμμή σε ψυχιατρική αποδυνάμωση της ευθύνης του.

Η υπεράσπιση, με άλλα λόγια, επιχειρεί να μετατοπίσει το κέντρο βάρους από την πρόθεση πρόκλησης θανάτου στην πρόθεση εκφοβισμού και διαμαρτυρίας. Αυτό, βέβαια, είναι διαφορετικό από το κατηγορητήριο που έχει ήδη ασκηθεί και το οποίο θα κριθεί από τη δικαστική πορεία της υπόθεσης.

Ολόκληρη η δήλωσή του

«Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του. Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι. Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά.

Κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα. Δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος. Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την ακραία πράξη».

