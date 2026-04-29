Βαρύ κατηγορητήριο για τον 89χρονο που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Τα τρία κακουργήματα

Αντιμέτωπος με ένα βαρύ ποινικό πλαίσιο βρίσκεται ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε υπαλλήλους σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών. Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, με κεντρική κατηγορία την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

29 Απρ. 2026 12:07
Pelop News

Με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος ο 89χρονος που προκάλεσε πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών, πυροβολώντας και τραυματίζοντας πέντε υπαλλήλους.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, με την υπόθεση να αποκτά πλέον βαρύνουσα ποινική διάσταση λόγω της σοβαρότητας των πράξεων που του αποδίδονται.

Διαβάστε επίσης: «Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», όσα έλεγε ο 89χρονος σε αστυνομικούς

Τα τρία κακουργήματα

Στο κακουργηματικό σκέλος της δίωξης περιλαμβάνονται:

  • απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Η βασική κατηγορία είναι εκείνη της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, στοιχείο που ανεβάζει κατακόρυφα τη βαρύτητα της υπόθεσης.

Τα πλημμελήματα που του αποδίδονται

Παράλληλα, η δίωξη περιλαμβάνει και έξι πλημμεληματικές πράξεις. Πρόκειται για:

  • οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση
  • παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση
  • παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων
  • παράνομη κατοχή όπλων, μαχαιριών και ρέπλικας
  • διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση
  • απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Το συνολικό κατηγορητήριο αποτυπώνει όχι μόνο το ένοπλο επεισόδιο και τους τραυματισμούς, αλλά και όλα τα επιμέρους στοιχεία που προέκυψαν γύρω από την κατοχή και χρήση όπλων.

Η ουσία της δίωξης

Το βάρος της ποινικής μεταχείρισης πέφτει στη σοβαρότητα της επίθεσης, καθώς πρόκειται για περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε χώρους δημόσιας υπηρεσίας και δικαστικού καταστήματος, με πέντε τραυματίες. Αυτός είναι και ο λόγος που η δίωξη δεν περιορίστηκε σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά επεκτάθηκε σε βαρύ κακουργηματικό πλαίσιο.

