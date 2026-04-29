«Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», όσα έλεγε ο 89χρονος σε αστυνομικούς

«Δεν ήθελα να σκοτώσω. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4) έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.

Ο 89χρονος μπορεί και να αφεθεί ελεύθερος! Τι προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και έφθασε στον Κολωνό με ταξί το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.

«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να με πάει στην Λουκάρεως (Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από που να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε», περιέγραψε.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.

«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.

