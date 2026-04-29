Ο 89χρονος μπορεί και να αφεθεί ελεύθερος! Τι προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα

Λόγω ηλικίας δεν μπορεί να φυλακιστεί αλλά μπορεί να του επιβληθεί η ποινή του κατ΄ οίκον περιορισμού για όσο διάστημα κρίνει το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο. Ενδέχεται να μην του επιβληθεί καμία ποινή, εφόσον έχει το ακαταλόγιστο των πράξεων του λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνείδησής του

29 Απρ. 2026 9:58
Ξεκινάμε από το βασικό: λόγω ηλικίας δεν μπορεί να οδηγηθεί στις φυλακές ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. ο οποίος διαδοχικά χθες(28/04/2026), οπλισμένος με καραμπίνα, εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Συγκεκριμένα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τέσσερις γυναίκες υπάλληλους του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα εφόσον ο δράστης έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει διαπράξει έγκλημα το οποίο επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, δεν μπορεί να φυλακιστεί αλλά μπορεί να του επιβληθεί η ποινή του κατ΄ οίκον περιορισμού για όσο διάστημα κρίνει το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο.

Παράλληλα, σύμφωνα και πάλι με τον Ποινικό Κώδικα, η πράξη του δράστη δεν μπορεί να καταλογιστεί, «αν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνείδησης κατά τον χρόνο τέλεσής της, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό».

Δηλαδή ενδέχεται να μην του επιβληθεί καμία ποινή, εφόσον έχει το ακαταλόγιστο των πράξεων του λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνείδησής του.

Βέβαια, αν υπάρχει εξακριβωμένη διαταραχή της συνείδησης του δράστη το χρόνο που τέλεσε το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, μπορεί να διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική φυλακής.

Ακόμη, μπορεί να διαταχθεί από τα δικαστήρια ο εγκλεισμός του δράστη σε φυλακή λόγω επικινδυνότητας, εφόσον κριθεί από το δικαστήριο ότι αν παραμείνει ελεύθερος μπορεί να διαπράξει το ίδιο ή παρόμοιο έγκλημα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Ακόμη, έγινε γνωστό ότι το 2018 είχαν γίνει παράπονα στις Αρχές για απειλές από τον 89χρονο και του είχαν γίνει οι σχετικές συστάσεις, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ επί της οδού οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό.

Ο 89χρονος ανενόχλητος μπήκε στον 4ο όροφο των γραφείων του ΕΦΚΑ με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ένας υπάλληλο στο πόδι, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Ακολούθως, σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών περίπου μισή ώρα αργότερα, επίθεση από την οποία τραυματίστηκαν 4 γυναίκες. Στη συνέχεια άφησε την καραμπίνα και έφυγε πεζός, ενώ υπήρξε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ο 89χρονος συνελήφθη τελικά χθες το απόγευμα έχοντας καταφέρει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., αναφέρουν ότι από εκεί σχεδίαζε να πάει στην Ιταλία και εν συνεχεία – μέσω Γερμανίας – στο Στρασβούργο, ενώ πάνω του είχε ένα 38αρι περίστροφο. Ήδη έχει μεταφερθεί στην ΓΑΔΑ.

Πάντως, σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας έχουν προχωρήσει σε πλήρη αναστολή των εργασιών τους, ενώ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

