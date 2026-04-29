«Θα σε τουφεκίσω κι εσένα»: Σοκάρει ο διάλογος του 89χρονου με τον εισαγγελέα

Με μια φράση που πάγωσε το γραφείο του εισαγγελέα και ανέβασε ξανά το θερμόμετρο γύρω από την πολύκροτη υπόθεση, ο 89χρονος που την Τρίτη άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και σε δικαστικό κτίριο στην Αθήνα εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, δίνοντας συνέχεια σε μια εικόνα ακραίας έντασης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν μπήκε στο γραφείο, ο εισαγγελέας φέρεται να του είπε «θα πρέπει να σε φοβάμαι;» και εκείνος απάντησε: «Ναι, να με φοβάσαι». Όταν μάλιστα ρωτήθηκε γιατί, φέρεται να συνέχισε λέγοντας: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα».

Η σκηνή αυτή ήρθε λίγη ώρα μετά την άφιξή του στα δικαστήρια, όπου, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, χαιρετούσε τα τηλεοπτικά συνεργεία μέσα από το όχημα της μεταγωγής. Στη συνέχεια πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Διαβάστε επίσης: Βαρύ κατηγορητήριο για τον 89χρονο που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Τα τρία κακουργήματα

«Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήθελα να κάνω ντόρο»

Το δεύτερο σκληρό κομμάτι της υπόθεσης αφορά όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σήμερα, ο 89χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει, αλλά να προκαλέσει θόρυβο επειδή, όπως είπε, «δεν βρίσκω το δίκιο μου». Η φράση που αποδίδεται στον ίδιο είναι χαρακτηριστική: «Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα».

Διαβάστε επίσης: Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: «Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελε να τους φοβίσει»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περιέγραψε και τη διαδρομή διαφυγής του μετά τις επιθέσεις, λέγοντας ότι είχε οργανώσει μετακινήσεις με ταξί, ότι έφτασε στην Πάτρα και ότι σκέφτηκε ακόμη και να φύγει στο εξωτερικό, με αναφορές σε Ιταλία, Γαλλία και Στρασβούργο.

Τι είπε ο δικηγόρος του

Μετά την προθεσμία που έλαβε ο 89χρονος, ο συνήγορός του Βασίλης Νουλέζας δήλωσε ότι ο εντολέας του του μετέφερε πως δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του και ότι θα προτιμούσε, όπως είπε, να βρίσκεται υπό κράτηση από τις γαλλικές αρχές. Σε ξεχωριστές δηλώσεις του νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ίδιος δικηγόρος είχε υποστηρίξει ότι ο 89χρονος «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» και ότι ήθελε να «ταρακουνήσει» το σύστημα.

Βαρύ κατηγορητήριο

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης με βαρύ ποινικό φορτίο. Σε βάρος του 89χρονου έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο. Παράλληλα, του αποδίδονται και σειρά πλημμεληματικών πράξεων που σχετίζονται με οπλοχρησία, κατοχή όπλων και πυρομαχικών, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τη σημερινή εμφάνισή του δεν περιορίζεται, λοιπόν, μόνο στην ποινική βαρύτητα της υπόθεσης. Ενισχύεται και από τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται να μιλά, να απαντά και να απειλεί, κρατώντας την υπόθεση στο πιο σκοτεινό και εκρηκτικό της σημείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



