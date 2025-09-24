Αίγιο: Βραβεύσεις μαθητών για διαγωνισμό φωτογραφίας ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 21/09/2025 στο Πνευματικό Κέντρο «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας η εκδήλωση βράβευσης των μαθητών των Σχολείων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής και Φωτογραφίας, ο οποίος διεξήχθη κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2024-2025, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Προγράμματος της ΙΜΚΑ «Δημιουργώ-Καινοτομώ μέσω της “υιοθέτησης” ενός ιστορικού μνημείου της περιοχής Αιγιαλείας και Καλαβρύτων».

Μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων της περιοχής μας ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Πρόγραμμα και υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών τους, των Διευθυντών των Σχολείων τους και με την απόλυτη στήριξη των οικογενειών τους εργάσθηκαν με υπερβάλλοντα ζήλο και εξαιρετική αφοσίωση.

Το αποτέλεσμα υπήρξε αξιοθαύμαστο και συγκινητικό τόσο σε επίπεδο αυτενέργειας, έμπνευσης και δημιουργικότητας, όσο σε επίπεδο αισθητικής και καλλιτεχνικής αρτιότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υπεύθυνος διεξαγωγής του Προγράμματος κ. Σπύρος Παπαλουκάς, Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, επεσήμανε την αξία και τη σπουδαιότητα του προγράμματος, παρουσίασε στην οθόνη τα έργα των μαθητών και ιδιαιτέρως εκείνων που διακρίθηκαν και απέσπασαν τα τρία πρώτα βραβεία.

Μετά την απονομή των τιμητικών διακρίσεων και των βραβείων στους μαθητές, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Εκπαίδευσης (Διευθυντών και Καθηγητών Σχολείων), καθώς και των γονέων των παιδιών, ο κ Παπαλουκάς παρουσίασε το νέο θέμα του Προγράμματος για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, το οποίο αφορά σε Διαγωνισμό Ζωγραφικής και εστιάζει στον εθελοντισμό και την φροντίδα των ηλικιωμένων υπό τον τίτλο: «Η χαρά του να προσφέρεις – Χρώματα αγάπης για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας».

Στην εκδήλωση, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας κ. Ιερώνυμο εκπροσώπησε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως, Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Τσάκαλος, ο οποίος μετέφερε τις ευχαριστίες, τις ευχές και τα συγχαρητήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας προς όλους τους συντελεστές διεξαγωγής του προγράμματος, ιδιαιτέρως δε προς τον υπεύθυνο κ. Σπύρο Παπαλουκά και κυρίως τους μαθητές και τις μαθήτριες, που έλαβαν μέρος στην αξιόλογη αυτή προσπάθεια, ευχόμενος καλή συνέχεια και ευόδωση και του νέου προγράμματος της Ιεράς Μητροπόλεως.

