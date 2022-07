Αίγυπτος: Δικαστής ζήτησε live μετάδοση στην τηλεόραση την εκτέλεση δολοφόνου φοιτήτριας 

Το τίμημα για τη δολοφονία μιας φοιτήτριας στην Αίγυπτο για τον 21χρονο δολοφόνο της, είναι θάνατος. Δικαστήριο ζήτησε να μεταδοθεί ζωντανά στην τηλεόραση η εκτέλεση του δολοφόνου, ο οποίος μαχαίρωσε μια φοιτήτρια όταν εκείνη απέρριψε την πρόταση γάμου του.

Ο 21χρονος Mohamed Adel κρίθηκε ένοχος για τον φόνο στο πανεπιστήμιο Mansoura της συμφοιτήτριάς του Naira Ashraf, με το δικαστήριο να τον καταδικάζει σε θάνατο στις 6 Ιουλίου.

Σε επιστολή του προς το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου το δικαστήριο ανέφερε: «Η τηλεοπτική μετάδοση, έστω και μέρους της διαδικασίας, θα μπορούσε να επιτύχει τον στόχο της αποτροπής, που δεν επετεύχθη μέσω της μετάδοσης της ανακοίνωσης της ίδιας της ποινής».

Σοκαριστικές εικόνες από την επίθεση στη φοιτήτρια έξω από το πανεπιστήμιο κοντά στο Δέλτα του Νείλου στις 20 Ιουνίου είδαν το φως της δημοσιότητας. Η Ashraf πέθανε στο σημείο της επίθεσης, ενώ εξαγριωμένοι περαστικοί ακινητοποίησαν τον δολοφόνο καθώς στεκόταν από πάνω της με το μαχαίρι.

Naira Ashraf. Iman Rashid. Lubna Mansour. Three women who were brutally killed in three separate countries just days apart. I take a closer look at gender-based violence in the Arab world and how the system continues to fail women.#نيرة_أشرف #ايمان_رشيد#لبنى_منصور pic.twitter.com/P6yT4SUZNT

— Becky Anderson (@BeckyCNN) July 1, 2022