Αθώος για τη βαριά κατηγορία ο ράπερ Diddy – Για ποια δύο αδικήματα κρίθηκε ένοχος

Ένοχος για δύο από τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε, βρέθηκε ο Diddy. Ο ράπερ αθωώθηκε στην πρώτη και βαρύτερη κατηγορία, αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση γυναικών. Οι ένορκοι στη δίκη του Σον «Diddy» Κομπς ενημέρωσαν το δικαστήριο πως έχουν καταλήξει σε ετυμηγορία, έπειτα από μια κρίσιμη και μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων.

Ο Diddy κρίθηκε αθώος για την πρώτη κατηγορία, που αφορούσε συνωμοσία εκβιασμού (racketeering conspiracy). Για τη δεύτερη κατηγορία, που αφορούσε την φερόμενη σεξουαλική εμπορία της Κάσι Βεντούρα, κρίθηκε επίσης αθώος. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης βρέθηκε ένοχος στην τρίτη κατηγορία, σχετικά με τη μεταφορά της Κάσι Βεντούρα κατά παράβαση του Mann Act, ενός νόμου που απαγορεύει τη διακίνηση ατόμων για ανήθικους σκοπούς.

Στην τέταρτη κατηγορία, που αφορούσε τη σεξουαλική εμπορία της πρώην συντρόφου του Jane, κρίθηκε αθώος. Τέλος, κρίθηκε ένοχος στην πέμπτη κατηγορία, που σχετιζόταν με τη μεταφορά της πρώην συντρόφου του Jane, κατά παράβαση του νόμου Mann Act.

Η εισαγγελέας Μαουρίν Κόμεϊ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα ζητήσει την ανώτατη ποινή των 20 ετών για τον Κόμπς και ζήτησε από το δικαστήριο να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επιβολή ποινής, υποστηρίζοντας ότι έχει δείξει περιφρόνηση για τον νόμο και ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής.

Diddy verdict live: Jury finds Sean Combs guilty of prostitution but clears him of most serious charges https://t.co/AO31g4fsQ3

— The Independent (@Independent) July 2, 2025