Αιματηρή ληστεία στου Γκύζη: Υπάλληλος περιπτέρου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό υπαλλήλου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026) στην περιοχή του Γκύζη. Ένας 50χρονος άνδρας, υπήκοος Μπαγκλαντές, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στο περίπτερο όπου εργαζόταν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 18:30, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άγνωστος δράστης προσέγγισε το περίπτερο και επιχείρησε να αφαιρέσει εμπορεύματα. Ο 50χρονος υπάλληλος αντιλήφθηκε την πρόθεση του δράστη και προσπάθησε να τον σταματήσει. Ο δράστης ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τον υπάλληλο στο πόδι, προκαλώντας του ακατάσχετη αιμορραγία, πριν τραπεί σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο ενήργησαν άμεσα για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου εισήχθη απευθείας στο χειρουργείο λόγω της σοβαρότητας του τραύματος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τη συμβολή Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να «χτενίζει» τις γύρω οδούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



