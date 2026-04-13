Αιματηρή ληστεία στου Γκύζη: Υπάλληλος περιπτέρου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

13 Απρ. 2026 20:18
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό υπαλλήλου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026) στην περιοχή του Γκύζη. Ένας 50χρονος άνδρας, υπήκοος Μπαγκλαντές, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στο περίπτερο όπου εργαζόταν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 18:30, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άγνωστος δράστης προσέγγισε το περίπτερο και επιχείρησε να αφαιρέσει εμπορεύματα. Ο 50χρονος υπάλληλος αντιλήφθηκε την πρόθεση του δράστη και προσπάθησε να τον σταματήσει. Ο δράστης ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τον υπάλληλο στο πόδι, προκαλώντας του ακατάσχετη αιμορραγία, πριν τραπεί σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο ενήργησαν άμεσα για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου εισήχθη απευθείας στο χειρουργείο λόγω της σοβαρότητας του τραύματος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τη συμβολή Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να «χτενίζει» τις γύρω οδούς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:18 Αιματηρή ληστεία στου Γκύζη: Υπάλληλος περιπτέρου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
20:10 Αίγιο: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη λαμπρή γιορτή της Παναγίας Τρυπητής
19:59 Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής, «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο
19:50 Eurovision 2026: Αποθέωση για τον Akylas και το «Ferto» στο Άμστερνταμ
19:41 Πτώση για το χρυσό: Η πίεση από το δολάριο και το «ράλι» του πετρελαίου
19:33 Αττική: Mεγαλόσωμο αγριογούρουνο βόλταρε στα βόρεια προάστια
19:21 Δικαστικό «μπλόκο» στη μήνυση Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την υπόθεση Έπστιν
19:15 Διατροφή μετά το Πάσχα: Οδηγός για ομαλή επιστροφή στην ισορροπία
19:05 Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Κοινή πρωτοβουλία Λονδίνου – Παρισιού για διπλωματική διέξοδο
18:52 Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σέρρες
18:45 «Πλήρωμα 94»: Επιστροφή στη Μπούντβα με το «Boo… tique Hotel»
18:33 Απολλεών: Μητέρα για δεύτερη φορά η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»
18:24 Πανελλήνιες 2026: Οι τροφές που «ακονίζουν» το μυαλό των υποψηφίων, πρακτικές συμβουλές διατροφής
18:15 Το κέντρο του Τόκιο «γέμισε Ελλάδα» την ημέρα του Πάσχα
17:57 Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το «τελευταίο κουδούνι» σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές
17:52 Δολοφονία στη Γκάνα: Σκότωσαν ποδοσφαιριστή μέσα στο πούλμαν της ομάδας του
17:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης από ουσίες και αλκοόλ
17:46 Apple: Συναγερμός για «ύποπτο» email που στοχεύει χρήστες iPhone, μην το ανοίξετε
17:40 Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ στα ‘χνάρια Ορμπαν για την Ουκρανία
17:37 Ανοιξιάτικο «κύμα» ζέστης στη Δυτική Ελλάδα: Πού «σκαρφάλωσε» στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος – Ο καιρός αύριο Τρίτη του Πάσχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
