Αιματοχυσία στην Ουψάλα, τουλάχιστον τρεις οι νεκροί

Δυστυχώς τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ενόπλου στην Ουψάλα της Σουηδίας, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης. Το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε σήμερα το απόγευμα (29/04) και άμεσα σήμανε συναγερμός.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία Βακσάλα στην Ουψάλα- στην κεντρική Σουηδία- και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη των πυροβολισμών ο οποίος φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό σκούτερ.

Several people injured in mass shooting in the “Modern Sweden” city of Uppsala.

«Άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην εφημερίδα Aftonbladet.

Το αιματηρό συμβάν έγινε την παραμονή της ανοιξιάτικης γιορτής Walpurgis, κατά την οποία πλήθος κόσμου βγαίνει στους δρόμους.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάγκνους Γιάνσον Κλαρίν επιβεβαίωσε πως το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πυροβολισμούς, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

#BREAKING 🇸🇪 Several people have reportedly been killed in a mass shooting at Vaksala Square in central Uppsala, Sweden. A major police operation is underway following reports of gunfire.

Police said they received calls about loud bangs in the city centre. A large area has been… pic.twitter.com/3wFUUbXKKe

