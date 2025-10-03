Αιματοκύλισμα στη συναγωγή του Μάντσεστερ: Ο δράστης ήταν ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού

«Πλούσιο» το ποινικό του μητρώο. Συγκεκριμένα ήταν ελεύθερος με εγγύηση, κατηγορούμενος για υπόθεση βιασμού, ο Τζιχάντ αλ-Σάμι, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Ο 35χρονος, που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ήταν Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής και είχε λάβει την υπηκοότητα το 2006, σε ηλικία περίπου 16 ετών, μετά την είσοδό του στη χώρα ως παιδί.

Ο αλ-Σάμι διέμενε στο Πρέστγουιτς του Μάντσεστερ, ενώ δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές ούτε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης «Prevent». Ο ίδιος φέρεται να εργαζόταν ως δάσκαλος αγγλικών και προγραμματισμού, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως απομονωμένο και σιωπηλό άνθρωπο, που απέφευγε τις κοινωνικές επαφές.

Η οικογένειά του, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, καταδίκασε την πράξη του, δηλώνοντας «βαθιά σοκαρισμένη και θλιμμένη» και τονίζοντας ότι «αποστασιοποιείται πλήρως από την επίθεση».

Ο Άντριαν Ντόλμπι, ο «ήρωας» της συναγωγής

Η οικογένεια του Άντριαν Ντόλμπι, ενός από τα θύματα της επίθεσης, έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του, περιγράφοντάς τον ως «ήρωα» που έσωσε άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ο Ντόλμπι, ο οποίος ήταν παρών στη συναγωγή, εμπόδισε τον δράστη να εισβάλει στον χώρο λατρείας, σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντσεστερ.

Ωστόσο, η ίδια η αστυνομία αναγνώρισε ότι ο θάνατός του ενδέχεται να προήλθε από «τραγικό και ακούσιο αποτέλεσμα» της επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων ασφαλείας για να εξουδετερώσουν τον δράστη. Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι οι Αρχές θεωρούν πιθανό ένα από τα θύματα να σκοτώθηκε κατά λάθος από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια της ανταλλαγής.

Η οικογένειά του σημείωσε: «Ο Άντριαν Ντόλμπι ήταν ένας ήρωας και έχασε τραγικά τη ζωή του με πράξη θάρρους για να σώσει άλλους. Ήταν ένας αγαπημένος αδελφός, στοργικός θείος για τις τέσσερις ανιψιές και τον έναν ανιψιό του και ένας ξεχωριστός ξάδερφος. Η οικογένεια είναι συγκλονισμένη από τον ξαφνικό θάνατο ενός τόσο καλόκαρδου και απλού ανθρώπου. Η τελευταία του πράξη ήταν μια πράξη βαθύτατου θάρρους».

Ο δεύτερος νεκρός της επίθεσης

Στην επίθεση έχασε τη ζωή του και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, που βρισκόταν επίσης στον χώρο τη στιγμή της επίθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της ανταπόκρισης των δυνάμεων ασφαλείας και τις ακριβείς αιτίες θανάτου των θυμάτων.

