Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2026, με γεωγραφική επέκταση των περιορισμών, νέους κανόνες στις μεταβιβάσεις ακινήτων και εντατικούς ελέγχους. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης και η επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Airbnb 2026: Νέοι αυστηροί περιορισμοί, «κόκκινες» ζώνες και τέλος στη μεταβίβαση της άδειας
24 Ιαν. 2026 10:12
Σημαντικές αλλαγές φέρνει το 2026 στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με το ρυθμιστικό πλαίσιο να γίνεται αυστηρότερο και να επεκτείνεται σε νέες περιοχές της χώρας. Οι περιορισμοί στις «κορεσμένες» ζώνες παγιώνονται, ενώ η άδεια Airbnb αποσυνδέεται από το ακίνητο, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά ακινήτων και στις μεταβιβάσεις.

Τέλος στην αυτόματη μεταβίβαση της άδειας

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μη μεταβιβασιμότητα της άδειας βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί. Αν ένα ακίνητο αλλάξει ιδιοκτήτη μέσω αγοραπωλησίας, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, η υφιστάμενη καταχώριση στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ διαγράφεται και ο νέος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να εκδώσει νέο ΑΜΑ. Το ακίνητο θα μπορεί να διατεθεί μόνο για μακροχρόνια μίσθωση ή ιδιοκατοίκηση.

«Πάγωμα» νέων αδειών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, το «πάγωμα» νέων αδειών που ισχύει από το 2025 συνεχίζεται και το 2026, καλύπτοντας το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται το εμπορικό τρίγωνο, το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια, το Κουκάκι, το Μετς, ο Νέος Κόσμος, τα Πετράλωνα, το Θησείο, το Γκάζι και το Μεταξουργείο.

Από την 1η Μαρτίου 2026, το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται και στη Θεσσαλονίκη, με περιορισμούς στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των καταχωρίσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στη ζώνη απαγόρευσης περιλαμβάνονται το ιστορικό κέντρο, η παραλιακή ζώνη, τα Λαδάδικα και γειτονιές γύρω από τη Ροτόντα και την Άνω Πόλη.

Δοκιμαστική εφαρμογή και πιθανή επέκταση

Το 2026 χαρακτηρίζεται ως έτος δοκιμής για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Αν διαπιστωθεί αποκλιμάκωση των ενοικίων και επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, δεν αποκλείεται η παράταση ή και η επέκταση των περιορισμών σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Εντατικοί έλεγχοι και νέες προδιαγραφές

Παράλληλα, εντείνονται οι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια του Υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ, με αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας για τα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, πιστοποιήσεις ηλεκτρολογικής ασφάλειας, εξοπλισμό πυρασφάλειας, ανιχνευτές καπνού, σήμανση εξόδου κινδύνου, πιστοποιητικό απεντόμωσης και φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση παραβάσεων, προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, που διπλασιάζεται σε υποτροπή εντός έτους και τετραπλασιάζεται σε τρίτη παράβαση.

Στόχος η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια περιορισμού της στεγαστικής κρίσης και προστασίας του οικιστικού αποθέματος, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και τη συγκράτηση των ενοικίων.

