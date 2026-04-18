Airbnb και ακίνητα στο μικροσκόπιο: Πάνω από 38.000 υποθέσεις φοροδιαφυγής ξεσκονίζει η ΑΑΔΕ

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ, με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μεταβιβάσεις να αναδεικνύονται σε δύο από τα βασικά πεδία φορολογικού κινδύνου. Οι εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων που έγιναν μέσα στο 2025 αποκάλυψαν χιλιάδες περιπτώσεις με αποκλίσεις, αδήλωτα ποσά και ελλιπή δήλωση στοιχείων, συνθέτοντας μια εικόνα εκτεταμένης παραβατικότητας σε έναν κλάδο όπου κινούνται πολύ μεγάλα ποσά.

Τα συνολικά στοιχεία δείχνουν ότι εντοπίστηκαν πάνω από 38.000 περιπτώσεις φορολογουμένων με παραβάσεις ή σοβαρές ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η δραστηριότητα συνεχίζει να ανεβαίνει, αλλά μαζί της αυξάνεται και η πίεση των ελέγχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το 2025 υποβλήθηκαν 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα δηλωθέντα μισθώματα να φτάνουν τα 973,7 εκατ. ευρώ, έναντι 888,9 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%.

Πάνω από 24.000 ΑΦΜ με αποκλίσεις στα εισοδήματα

Το πιο βαρύ κομμάτι των ευρημάτων αφορά ιδιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO, χωρίς να έχουν δηλώσει τα πραγματικά εισοδήματά τους. Από τις διασταυρώσεις για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2022 εντοπίστηκαν 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αποκλίσεις άνω των 500 ευρώ ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα πραγματικά εισοδήματα. Οι φορολογούμενοι αυτοί αναμένεται να κληθούν να προχωρήσουν σε τροποποιητικές δηλώσεις, ενώ η εμπειρία της προηγούμενης πιλοτικής εφαρμογής δείχνει ότι το Δημόσιο περιμένει σημαντικά έσοδα από τη διαδικασία συμμόρφωσης.

Η προηγούμενη πιλοτική δράση, που αφορούσε τα έτη 2018 και 2019 και ολοκληρώθηκε το 2025, κατέγραψε οικειοθελή συμμόρφωση 56%. Από εκείνη τη διαδικασία δηλώθηκαν εισοδήματα άνω των 7,2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 81% της εκτιμηθείσας φορολογητέας ύλης, ενώ οι βεβαιωθέντες φόροι ξεπέρασαν τα 2,7 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά του τι μπορεί να ακολουθήσει και στον νέο γύρο ελέγχων.

Στο στόχαστρο και όσοι εκμεταλλεύονται πολλά ακίνητα χωρίς έναρξη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων που έχουν αναπτύξει πιο έντονη δραστηριότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει στις απαιτούμενες φορολογικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 1.545 πρόσωπα που εκμεταλλεύονταν τρία ή περισσότερα ακίνητα ή απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου από το 2024 και μετά. Από αυτούς, οι 1.017 δεν είχαν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και άλλοι 528 δεν είχαν δηλώσει τους σχετικούς ΚΑΔ. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις, προειδοποιώντας ότι όπου δεν υπάρξει συμμόρφωση θα ακολουθήσει περαιτέρω έλεγχος.

Πάνω από 12.000 ακίνητα χωρίς έγκυρο ΑΜΑ

Το φίλτρο των ελέγχων έπιασε και τις ίδιες τις καταχωρίσεις στις πλατφόρμες. Συνολικά 12.145 ακίνητα εντοπίστηκαν είτε χωρίς Αριθμό Μητρώου Ακινήτου είτε με μη έγκυρα στοιχεία και αποσύρθηκαν από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς δείχνει ότι η ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται πλέον στη βεβαίωση παραβάσεων, αλλά παρεμβαίνει και στο ίδιο το αποτύπωμα των παράνομων ή ελλιπών καταχωρίσεων στην αγορά.

Οι κυρώσεις για αυτές τις περιπτώσεις είναι βαριές. Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους, με ελάχιστο ποσό τα 5.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται. Για μη υποβολή ή ανακριβή δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του μισθώματος που εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ενώ για εκπρόθεσμη δήλωση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι τα πρόστιμα βαρύνουν τον διαχειριστή και, όπου αυτός δεν προκύπτει, επιβάλλονται στον κύριο ή στον επικαρπωτή του ακινήτου.

Αγορές ακινήτων που δεν αποτυπώθηκαν σωστά στο Ε1

Εκτός από τις πλατφόρμες, ελεγκτικό ενδιαφέρον υπήρξε και στις αγοραπωλησίες. Η ΑΑΔΕ εντόπισε 873 φορολογούμενους οι οποίοι είχαν πληρώσει φόρο μεταβίβασης για αγορές ακινήτων το 2019, αλλά δεν είχαν δηλώσει τη σχετική δαπάνη απόκτησης στο έντυπο Ε1. Ακολούθησαν στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας, με ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλεφωνικές επαφές, και τελικά 565 από αυτούς συμμορφώθηκαν. Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντιστοιχούσαν σε συνολική δαπάνη απόκτησης 87 εκατ. ευρώ, ενώ από τη διαδικασία αυτή προέκυψε επιπλέον φόρος περίπου 577.000 ευρώ. Το ποσοστό συμμόρφωσης έφτασε το 65%.

Η εικόνα που προκύπτει είναι καθαρή: η αγορά ακινήτων, και ειδικά το κομμάτι των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παραμένει πεδίο υψηλής φορολογικής παραβατικότητας αλλά και αυξανόμενης ψηφιακής επιτήρησης. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί δεδομένα από πλατφόρμες, μητρώα και δηλώσεις, χτίζοντας ελέγχους που δεν βασίζονται πλέον σε αποσπασματικές καταγγελίες αλλά σε μαζικές διασταυρώσεις. Και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η περίοδος των «γκρίζων» εισοδημάτων και των αδήλωτων κινήσεων στην αγορά ακινήτων περνά σε πιο επικίνδυνη φάση για όσους επιλέγουν να μην εμφανίζουν την πραγματική τους εικόνα στην Εφορία.

