«Airbnb, τέλη και… χορηγίες: Η παράταξη Μπακογιάννη κατηγορεί τον Δούκα για “υποκρισία” και διπλό παιχνίδι»

Η κόντρα για τα δημοτικά τέλη και τον πραγματικό αντίκτυπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην αγορά ακινήτων άναψε χθες στο πολιτικό σκηνικό της Αθήνας, με την παράταξη «Αθήνα Ψηλά» να κατηγορεί τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα ότι επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ την ίδια στιγμή που δέχεται χορηγία από την Airbnb. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση των ενοικίων, το μέλλον των δημοτικών τελών και η διαχείριση μιας αγοράς που πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των δημοτικών τελών, με αφορμή την επιστολή που είχε στείλει νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προς τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ. Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη κατηγόρησε τον Δήμαρχο για «υποκρισία» και για πολιτική στάση που, όπως υποστηρίζει, δεν συνάδει με όσα ο ίδιος είχε δεσμευτεί προεκλογικά.

Στην ανακοίνωση με τίτλο «Πώς το Airbnb κατάπιε τις μειώσεις των δημοτικών τελών», η παράταξη σημειώνει ότι η ΠΟΜΙΔΑ ζητά μειώσεις στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, όπως είχε πράξει και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής θητείας, όπου η τότε διοίκηση είχε ανταποκριθεί θετικά σε δύο διαδοχικές χρονιές. Ωστόσο, η τωρινή δημοτική αρχή, αντί να εξετάσει το αίτημα, επέλεξε να επιτεθεί στην Ομοσπονδία, κατηγορώντας την ότι δεν πιέζει αρκετά για ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η παράταξη Μπακογιάννη υποστηρίζει πως η στάση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει χορηγία από την Airbnb για τον Λυκαβηττό – μια εταιρεία την οποία ο Χάρης Δούκας κατηγορούσε προεκλογικά για τεράστια αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και επιβάρυνση της αγοράς κατοικίας. Σημειώνει ακόμη πως διεθνείς μελέτες καταγράφουν την άνοδο των ενοικίων ως άμεσο αποτέλεσμα της εξάπλωσης του Airbnb.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, με την οποία ζητά μείωση των δημοτικών τελών κατά 5% για το 2026, υποστηρίζοντας ότι η επιβάρυνση είναι πλέον δυσβάστακτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ομοσπονδία τεκμηριώνει το αίτημα με την αύξηση των δηλωμένων τετραγωνικών μέτρων μέσω της πλατφόρμας των αδήλωτων χώρων, την άνοδο των εσόδων από το ΤΑΠ και τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας από τον νέο δημοτικό φωτισμό LED.

Η απάντηση του Χάρη Δούκα ήταν άμεση και έντονη. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η ΠΟΜΙΔΑ απηύθυνε την παρέμβασή της αποκλειστικά στον Δήμο Αθηναίων και όχι στους συλλογικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπονοώντας ότι η Ομοσπονδία ενδιαφέρεται μόνο για τα ακίνητα εντός των ορίων της πρωτεύουσας.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε επίσης σε τρία ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα για την πόλη: το άνοιγμα των χιλιάδων κλειστών διαμερισμάτων, την ανάγκη για κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση και τις σημαντικές αυξήσεις στα ενοίκια που επιβαρύνουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες. Κάλεσε την ΠΟΜΙΔΑ να ζητήσει από την κυβέρνηση τη μεταφορά στους δήμους των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας που καταβάλλεται και από τους χρήστες των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς το ζήτημα των δημοτικών τελών, της πρόσβασης στη στέγη και του ρόλου των βραχυχρόνιων μισθώσεων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στην Αθήνα.

