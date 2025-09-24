Airbnb: Τι ισχύει για ΦΠΑ, διάρκεια μίσθωσης και ανανεώσεις αδειών, οι νέες οδηγίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Αναλυτικός οδηγός της ΑΑΔΕ για ιδιοκτήτες και διαχειριστές βραχυχρόνιων μισθώσεων

24 Σεπ. 2025 8:23
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε νέο αναλυτικό οδηγό για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb, αποσαφηνίζοντας το φορολογικό καθεστώς και τις υποχρεώσεις που αφορούν ΦΠΑ, Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), διάρκεια μίσθωσης και ανανεώσεις συμβάσεων.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η ταξινόμηση μιας μίσθωσης ως βραχυχρόνια ή μακροχρόνια δεν εξαρτάται από το αν γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Συγκεκριμένα:

  • Κάθε διαμονή έως 59 ημέρες, χωρίς παροχή επιπλέον υπηρεσιών πέραν των κλινοσκεπασμάτων, θεωρείται βραχυχρόνια και πρέπει να καταχωρείται στο Μητρώο της ΑΑΔΕ με ΑΜΑ.
  • Μισθώσεις 60 ημερών και άνω χαρακτηρίζονται μακροχρόνιες και απαιτούν υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
  • Αν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες, η μίσθωση θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και απαιτεί έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για ακίνητα εντός του 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος της Αθήνας, η εγγραφή νέου ΑΜΑ είναι δυνατή μόνο εφόσον το ακίνητο ήταν ήδη καταχωρημένο μέχρι 31/12/2024, ενώ αλλαγές ιδιοκτησιακού ή διαχειριστικού καθεστώτος απαιτούν επανεγγραφή.

Η βραχυχρόνια μίσθωση για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν μέχρι δύο ακίνητα απαλλάσσεται από ΦΠΑ και φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Σε φυσικά πρόσωπα με τρία ή περισσότερα ακίνητα ή σε νομικά πρόσωπα, η μίσθωση υπάγεται σε ΦΠΑ 13% για όλα τα ακίνητα. Ο υπολογισμός βασίζεται στον αριθμό ΑΜΑ, με ειδικούς κανόνες για ακίνητα που αποτελούνται από περισσότερα δωμάτια.

Σημαντικό είναι ότι ο ψιλός κύριος του ακινήτου δεν μπορεί να είναι Διαχειριστής Ακινήτου. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν ενεργεί ως υπεκμισθωτής και αποκτά ΑΜΑ με αυτή την ιδιότητα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση της αναστολής χορήγησης νέων αδειών Airbnb σε επιπλέον περιοχές της χώρας, με στόχο τη συγκράτηση των ενοικίων και την ενίσχυση της αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης.
