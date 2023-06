Airbus: Ινδοί παρήγγειλαν 500 αεροσκάφη!

Συμφωνία – ρεκόρ για την αεροναυπηγική βιομηχανία επιτεύχθηκε με την παραγγελία 500 αεροπλάνων της οικογένειας Airbus από τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της Ινδίας, την Indigo.

H αεροπορική εταιρεία IndiGo αποτελεί ήδη μεγάλο πελάτη της Airbus.

Η συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα αεροσκάφη της Airbus είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, επισκιάζοντας τη συμφωνία για αγορά 470 αεροσκαφών των Airbus και της Boeing από την Air India νωρίτερα φέτος, συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, είχε χαρακτηρίσει ιστορική τη συμφωνία, με τα 470 αεροσκάφη να κοστολογούνται στα 70 δισ. δολάρια.

More #A320neo! @flynas just added 30 A320neo Family aircraft to its fleet at #ParisAirShow to support its development plans, leveraging the aircraft’s unbeatable economics, longer range capability and spacious cabin. https://t.co/AwX91MQ5ol pic.twitter.com/0ww0VF3W01

— Airbus Newsroom (@AirbusPRESS) June 19, 2023