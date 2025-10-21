Αίτημα αποφυλάκισης υπέβαλε ο Νικολά Σαρκοζί, πόσο θα μείνει στο κελί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης λίγες ώρες μετά την έναρξη της κράτησής του στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, Κριστόφ Ινγκρέν.

Ο συνήγορος χαρακτήρισε τη φυλάκιση του Σαρκοζί «ντροπή» και σημείωσε ότι η νομική ομάδα του θα επιδιώξει την ταχεία εξέταση του αιτήματος. Η γαλλική δικαιοσύνη διαθέτει περιθώριο έως δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με την αποφυλάκισή του.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους κρίθηκε ένοχος στις 25 Σεπτεμβρίου ότι επέτρεψε στους δύο στενότερους συνεργάτες του στο υπουργείο Εσωτερικών να αρχίσουν συνομιλίες στην Τρίπολη με στόχο την κρυφή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, κάτι που εντούτοις δεν υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενη.

