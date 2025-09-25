Αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε σήμερα (25/9/2025) αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη κατέθεσε για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η Μαρία Καρυστιανού ζητά την εκταφή της σωρού της κόρης της, με σκοπό την διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου στα Τέμπη.

Όπως αποκαλύπτει στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



