Αιτωλικό: Χτύπησε ποδηλάτη και έφυγε – Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στο Αιτωλικό, για τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ποδηλάτη και εγκατάλειψη του τόπου του συμβάντος.

podilato
15 Ιαν. 2026 11:10
Pelop News

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Αιτωλικό από αστυνομικούς του Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στην Επαρχιακή Οδό Αστακού – Αιτωλικού, στο ύψος της γέφυρας Μάστρου, όταν ο κατηγορούμενος, οδηγώντας αυτοκίνητο, συγκρούστηκε νωτομετωπικά με ποδήλατο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ποδηλάτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εγκατέλειψε τόσο τον τόπο του ατυχήματος όσο και τον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος εντοπίστηκε έπειτα από αναζητήσεις και συνελήφθη χθες το απόγευμα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, παράλληλη έδρα Μεσολόγγι.

