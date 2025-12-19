Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα στο Αιτωλικό αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος, οδηγώντας αυτοκίνητο, παρέσυρε ημεδαπό άνδρα που κινούνταν πεζός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να παράσχει βοήθεια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Κατά την αστυνομική προανάκριση, τα στοιχεία του οδηγού ταυτοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψή του από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

