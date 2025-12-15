Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες το βράδυ στο Αιτωλικό δύο ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή κλιμακίου υπαλλήλων–ερευνητών σε θέματα συνδρομητικής τηλεόρασης, διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες λειτουργούσαν, αντίστοιχα, ως ιδιοκτήτης και προσωρινά υπεύθυνος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στα συγκεκριμένα καταστήματα γινόταν αναμετάδοση αθλητικών γεγονότων σε τηλεοράσεις μέσω συνδρομητικών καναλιών, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες από τις αντίστοιχες εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι έλεγχοι για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



