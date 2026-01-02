Αιτωλικό: Τέλος στη ζωή του έβαλε 79χρονος στο Κεφαλόβρυσο, δεν άντεξε το χαμό των παιδιών του

Ο ηλικιωμένος δεν άντεξε τον διαδοχικό χαμό των δύο παιδιών του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα

Αιτωλικό: Τέλος στη ζωή του έβαλε 79χρονος στο Κεφαλόβρυσο, δεν άντεξε το χαμό των παιδιών του
02 Ιαν. 2026 13:26
Pelop News

Mια τραγική είδηση στην απαρχή του 2026 στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς ένας 79χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έδωσε τέλος στη ζωή του, αδυνατώντας να διαχειριστεί τον θάνατο των δύο παιδιών του.

Ο άνδρας βρέθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί στο πατρικό του σπίτι, σε περιοχή κοντά στο Χρυσοβέργι, το οποίο επισκεπτόταν συχνά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Όπως προκύπτει από το οικογενειακό του περιβάλλον, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών ο 79χρονος είχε χάσει και τους δύο γιους του. Ο ένας απεβίωσε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης καρδιάς σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ ο δεύτερος έφυγε από τη ζωή λίγο αργότερα, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Οι αστυνομικές αρχές δεν εντόπισαν κάποιο σημείωμα, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.

Πηγή: agrinionews.gr

