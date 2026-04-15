Αιτωλοακαρνανία: Δύο συλλήψεις για κάνναβη σε Αγρίνιο και Ναύπακτο μέσα σε λίγες ώρες

Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, έπειτα από αστυνομικούς ελέγχους σε Αγρίνιο και Ναύπακτο.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο, όπου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα. Κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν συνολικά 2,5 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης που έφερε υπολείμματα της ίδιας ναρκωτικής ουσίας.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Υγρό στο οδόστρωμα έριξε μηχανάκι στην Κανακάρη – Σοβαρός τραυματισμός δικυκλιστή

Ελεγχος της ΔΙΑΣ στο Αγρίνιο

Η επέμβαση των αστυνομικών στο Αγρίνιο εντάσσεται στους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση για την πρόληψη και καταστολή παραβάσεων που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Τα ευρήματα του ελέγχου οδήγησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα, ενώ τα κατασχεμένα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η δεύτερη υπόθεση σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, τα ξημερώματα, σε περιοχή της Ναυπάκτου. Εκεί, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας σταμάτησαν για έλεγχο έναν ακόμη ημεδαπό άνδρα και διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, καθώς και μία συσκευασία που περιείχε 0,5 γραμμάρια κάνναβης.

Συλλήψεις σε δύο διαφορετικά σημεία της Αιτωλοακαρνανίας

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία σε βάρος των συλληφθέντων.

Οι δύο υποθέσεις, αν και αφορούν μικροποσότητες, δείχνουν τη συνέχιση των αστυνομικών ελέγχων σε διαφορετικά σημεία της Αιτωλοακαρνανίας, με τις αρχές να προχωρούν σε παρεμβάσεις κάθε φορά που εντοπίζονται παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

